Norge har oppdaget «betydelige» mineralressurser i sine farvann

En norsk undersøkelse har funnet «betydelige» mengder metaller og mineraler fra kobber til sjeldne jordarter i havbunnen på kontinentalsokkelen, sa tjenestemenn i sin første offisielle vurdering.

Det nordiske landet, en stor olje- og gasseksportør, vurderer å åpne farvannet for dyphavsgruvedrift, en prosess som krever parlamentarisk godkjenning og har reist miljøbekymringer.

» Blant metallene som finnes i havbunnen i studieområdet er magnesium, niob, kobolt og sjeldne jordartsmetaller på EU-kommisjonens liste over viktige mineraler.Det sier Oljedirektoratet (DNP), som har utført studien, i en melding.

En ressursvurdering som dekker fjerntliggende områder av Norskehavet og Grønlandshavet viste 38 millioner tonn kobber, dobbelt så mye som utvinnes globalt hvert år, og 45 millioner tonn sink akkumulert i polymetalliske sulfider.

Sulfider finnes ved midthavsrygger, der magma fra jordskorpen når havbunnen, på rundt 3000 meters dyp.

Omtrent 24 millioner tonn magnesium og 3,1 millioner tonn kobolt anslås å eksistere i manganskorper som har blitt dyrket i bergarter i millioner av år, sammen med 1,7 millioner tonn cerium, et sjeldent jordmetall som brukes i legeringer.

Manganskorper antas å inneholde andre sjeldne metaller som neodym, yttrium og dysprosium.

» Dyre og sjeldne mineraler som neodym og dysprosium er kritiske for vindturbinmagneter og elektriske kjøretøymotorer.«, DNP

Miljøskade

Miljøorganisasjoner har oppfordret Norge til å utsette utforskningen av havbunnen inntil videre studier er utført for å forstå havbunnsorganismer og virkningen av gruvedrift på dem.

Det er «stor mangel på kunnskap» om dyphavene, hvor nye og uoppdagede arter er sannsynlig, sier Havforskningsinstituttet i et rådsbrev.

DNP sa at vurderingene deres viste at ressursene var «på plass» og at ytterligere studier var nødvendig for å fastslå hvor mye som kunne utvinnes med en akseptabel miljøpåvirkning.