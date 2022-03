Norge har oppfordret sine innbyggere til å forlate Ukraina

Norge oppfordret fredag, dagen etter en lignende amerikansk beslutning, innbyggerne til å forlate Ukraina umiddelbart «på grunn av en alvorlig og uforutsigbar situasjon» i landet der titusenvis av russiske tropper har samlet seg.

Utenriksdepartementet oppfordret nordmenn til å avstå fra alle russiske reiser innenfor den 250 km lange grensen til Ukraina, eller fra alle reiser til Hviterussland unntatt Minsk.

Departementet sa i en uttalelse at forslaget vil bli implementert «umiddelbart».

Torsdag oppfordret USAs president Joe Biden sine medborgere til å forlate Ukraina uten forsinkelse fordi «ting vil bli tatt hånd om veldig raskt».

Titusenvis av russiske soldater begynte storstilt trening på en enkelt dag i Hviterussland og nabolandet Ukraina, som i prinsippet varte til 20. februar.

Ifølge Vesten planlegger Russland en umiddelbar okkupasjon av Ukraina, noe Moskva benekter.

Fredag ​​understreket sjefen for Norges militære etterretningstjeneste at alt var klart for en bredere russisk militæroperasjon i Ukraina, og at beslutningen nå er opp til Kreml.

Russerne «har en liten invasjon av øst, små angrep over hele Ukraina, full okkupasjon og alt nødvendig for å trekke hele Ukraina eller alle deler av landet opp til okkupasjonen», sa viseadmiral Niles Andreas Stensons.

«Nå er det opp til president Putin å velge om han vil gjøre dette eller ikke,» la han til.

Øst-Ukraina har vært involvert i en krig mellom kyiv-styrker og pro-russiske separatister siden 2014, der Kreml er mye sett på som en militær og økonomisk støttespiller.