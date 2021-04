eFor 400 år siden var en voldsom storm farlig for en kvinne som aldri hadde sett den. Dette er et av de største hekseforsøkene i skandinavisk historie, i det norske fiskesamfunnet Varde.

En plutselig storm i desember 1617 sank flere båter og druknet 40 mennesker. Tidligere ble det gjennomført en populær test på de anklagede for å ha forårsaket en storm til å senke King James Is skip, og det var en økende tro på at hekser kunne forårsake stormer.

En annen nøttestarter ble arrestert for å bli sett med demoner “i form av svarte katter og hunder”. Under tortur tilsto Nutstator å ha bygget en storm ved å binde et fisketau tre ganger og spytte på det, for så å løsne tauet i stedet for å løsne vinden. Det er en tradisjonell magisk praksis som kan ha vært kjent for Nutstator eller gitt av hennes etterforskere.

Nutstadter og andre identifiserte en utlending som giftet seg med en velstående forretningsmann, Kirsty Sorenstadter, som traktatens leder. Sorenstadter erkjente også skyld for tortur og ble brent på bålet 27. april1621.

91, nesten alle kvinner, ble henrettet som et resultat av hekseprøver. Et minnesmerke over ofrene ble åpnet i Verde i 2011, med kunstverk av Louis Bourgeoisie og Peter Jumdor.