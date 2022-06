Norge: Her er grunnen til at det er godt å gå til polarsirkelen om sommeren

Leter du etter en original sommerdestinasjon? Polarsirkelen i Norge er en god idé. Her er noen perfekte steder.

Hvis polarsirkelen minner om nordlys og andre skiferhunder i den tykke snøen, er det mulig å gå dit i gjennomsnitt 18 til 20 grader i nord for sommeraktiviteter. Norge.

Besøk Tromsø

Ankomst er logisk på flyet Tromsø, Så det er lurt å begynne å bo i denne byen som ligger på øya Tromsøya. Med en befolkning på rundt 76 000 er byen, med kallenavnet «Nordens Paris», en nordlig by med mer enn 50 000 mennesker som bor i verden. Den ligger 350 km nord for polarsirkelen.

Det er også godt å reise til Tromsø om sommeren. Det blir ingen snø (bortsett fra fjelltoppene i nærheten av byen), ikke nordlys, men det er nok av andre aktiviteter og temperaturen er veldig behagelig (de kan gå opp til 25 grader).

Fotokreditt: EL ABADI sa

Fotokreditt: EL ABADI sa

Sykle

Hvis det er høyt på ski, ski eller aking om vinteren, er det lurt å leie en terrengsykkel om sommeren og utforske byen Schipotn, som ligger i bydelen Troms. Det er klassiske og passende spor for å finne fantastisk terreng.

Fotokreditt: EL ABADI sa

Kajakkpadling

På Senja Island, Norges nest største øy, kan du padle kajakk midt i flere fjorder med turkis vann. Et ekte paradis. Mulighet for å se de mest spesifikke artene for regionen.

Fotokreditt: EL ABADI sa

Svøm

Denne ideen kan virke veldig interessant, men ja, det er mulig å bade i havet i den norske polarsirkelen. Og det beste stedet er Ersjford. Midt på sommeren, med sine 18-20 grader og sin vakre sol, er dette stedet fanget i en storm av turister og lokalbefolkningen. Husk at solnedgangen er veldig vakker.

Fotokreditt: EL ABADI sa

Laks

Hvem sa Norge, sier Salmon. Selvfølgelig bør du prøve å fange laks. Er det mange steder i landet kan du benytte deg av å bo nord i landet for å følge denne hyggelige og nøkterne etiketten. Mange store innsjøer er virkelige leveområder for annen fisk som laks og bardfoss.

Fotokreditt: EL ABADI sa