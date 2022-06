Norge hyller ofrene for skytingen i Oslo

En person som er dømt for relativt små forbrytelser for å ha vært medlem av hans radikalisering og ekstremistiske islamske nettverk siden 2015 på radaren til innenlandske etterretningstjenester, kan ha dårlig psykisk helse.

Politiet har beordret ham til å forbli under overvåking for å bidra til å kaste lys over hans kriminelle rulleblad.

Et angrep motivert av ideologi eller religion? Er homofili en avskyelig forbrytelse mot samfunnet? Ubalansert gest? Etterforskerne sier de ikke har lukket noen dører i denne saken, spesielt siden den mistenkte nektet å høre på lørdag.

Elleve år etter de blodige angrepene fra høyreekstremisten Anders Behring Breivik har tragedien nok en gang rystet det fredelige kongeriket, hvor trusselnivået har steget til det høyeste nivået og overvåkingen er styrket med rikelig og usedvanlig bevæpnet politi. .

– «Vi vil ikke forsvinne» –

– Det er viktig å uttrykke vår medfølelse og si at kjærlighet er en og det samme, at alle har rett til å leve livet slik de vil, sier kokken Christine Wenstad som kom for å meditere på tragedien. vitnet.

Noen ganger i lyse farger, ofte med tårer, plasserte utallige anonyme mennesker buketter og regnbueflagg rundt omkretsen omgitt av politi. Noen ganger i lyse farger, ofte med tårer, plasserte utallige anonyme mennesker buketter og regnbueflagg rundt omkretsen omgitt av politi. LHBT Pride-paraden, som skulle finne sted lørdag ettermiddag i Oslo for første gang på tre år på grunn av epidemien, ble avlyst etter anbefaling fra politiet. Men Oslo-ordfører Raymond Johansson lovet at det skulle finne sted senere, og at tusenvis av mennesker skulle samles i en spontan marsj for å si: «Vi er her, vi er rare. Vi vil ikke forsvinne» («Vi er her, vi er homofile» . Vi vil ikke forsvinne»). READ Norsk utenriksminister sier Kina sto bak hacker-fusjon - Kina benekter, trenger bevis Som en hyllest til ofrene forseglet den norske fotballstjernen Ada Hegerberg den regnbuefargede rustningen etter å ha scoret det første målet i lørdagskveldens kvinneseier mot New Zealand. Fra Frankrikes president Emmanuel Macron til EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen, mange utenlandske ledere har fordømt angrepet og lovet sin sympati for homofile. Jens Stoltenberg, Norges NATO-leder som var statsminister da Breivik drepte 77 uskyldige i angrepene 22. juli 2011, tvitret. «Onde skaperen. Avid student. Analyst. Ekstrem popkulturforsker. Frilansmatentusiast.»