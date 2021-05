F-16 fra Bodo lufthavn møter US P-52 utenfor Andia, US NORA, NATO-allierte Flyr sammen Sør for polarsirkelen.

Utenfor Brunisund vendte nordmennene tilbake til Bode, mens P-52 fortsatte sitt oppdrag som en del av en global operasjon.

Den felles forhåndsplanlagte øvelsen 17. mai var den første slike amerikanske-norske flyvningen med en B-52 siden 4. desember i fjor. I februar og mars i år la fire av Amerikas minste strategiske B-1-bombefly et lignende grunnlag for Sør-Norge på Orland lufthavn.

Et av B-1-flyene landet på Bode lufthavn i Nord-Norge.

Globale turer med B-52s fant sted denne uken samtidig i Europa og Indo-Stillehavsregionen, så vel som i Nord-Amerika, den offentlige anliggender fra US Strategic Command. Rapporter.

På en pressekonferanse i Severomorsk i forrige uke, kritiserte admiral Alexander Moysev, den mektige sjefen for Russlands nordlige marine, Norge for å bli “Amerikas bro over Arktis.”

Admiralen sa at den norske ledelsen var “under press” av NATO-allierte for å utvide sin militære tilstedeværelse og provosere potensialet for konflikt i Arktis.

Russland har i mellomtiden investert milliarder i oppgradering av sine arktiske militærbaser i Frankrike, Joseph Land, Novaya Zemlya og Kolahalvøya. Nye kjernedrevne ubåter for raske angrep har blitt bygget, og Stillehavsflåten prioriterer den nordlige flåten for å anskaffe ubåter i Bori-A-klasse ballistiske raketter.