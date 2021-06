Norge, ikke medlem av EU, når en handelsavtale med Storbritannia etter Brexit | Helse

COPENHAGEN, Danmark (AP) – Norge, som ikke er medlem av EU, sa på fredag ​​at det nådde en handelsavtale etter Brexit med sin største handelspartner, Storbritannia, som forlot EU i fjor etter en folkeavstemning i 2016.

Avtalen inkluderer Island og Liechtenstein, som også er utenfor blokken og sammen med nordmenn danner Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Norsk statsminister Erna Solberg kalte avtalen “ambisiøs og omfattende”.

“Når Norge akselererer ut av pandemien, er gode eksportavtaler viktig,” sa han.

Forhandlingene har pågått siden 2020, og noen av forskjellene inkluderer import til Norge av landbruksprodukter som kjøtt og ost, og fiskeeksport til Storbritannia, sa norske medier.

Norges medlemskap i EØS gir det tilgang til det enorme fellesmarkedet i EU, og de fleste varer er tollfrie. Uhindret handel i Nordsjøen endte imidlertid da Storbritannia forlot blokkens økonomiske regler sent på 2020.

– Selv om den ikke er like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattende frihandelsavtalen i historien, sa Solberg til en pressekonferanse.

Han la til at minst to spørsmål gjensto. “Den ene er at (avtalen) ikke er dynamisk. Det betyr at når reglene endres, blir de ikke fulgt overalt. Det er det som er bra med EØS-avtalen, at reglene endres samtidig i alle land; de samme standardene gjelder overalt, den samme utviklingen gjelder. “

“Det andre er veterinærreglene ved grensen, som ikke er fullstendig ryddet,” sa han.

Norges eksport til Storbritannia er verdt nær 200 milliarder kroner, sa Solberg.

Storbritannia sa at den totale handelen med Norge, Island og Liechtenstein var verdt £ 21,6 milliarder ($ 30,5 milliarder) i 2020.

Storbritannias sekretær for internasjonal handel Liz Truss kalte avtalen “et stort løft for vår handel med Norge, Island og Liechtenstein”, mens internasjonal handelsminister Ranil Jayawardena sa at den “viser at Storbritannia vil fortsette å være en valgt forretningspartner.”

Den britiske siden sa at britiske bønder vil ha nytte av lavere tollsatser og mer tollfri tilgang til produkter som ost, svinekjøtt og fjærfe. De fremhevet også at reduksjon av importtoll på reker, reke og hyse vil redusere kostnadene ved britisk fiskeforedling.

I tillegg vil den støtte 18 000 arbeidsplasser i Skottland og Nord-England ved å skape nye muligheter for den britiske fiskeforedlingsindustrien, sa London.

Avtalen inneholder imidlertid noen barrierer, ettersom Storbritannia hadde fullstendig frihandel med alle de tre landene da det var medlem av EU.

___

Jill Lawless i London bidro til denne rapporten.