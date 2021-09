Norge, Indian University slår seg sammen for å forske på vitenskap og teknologi

Den norske delegasjonen, som besøkte Amity University i Mumbai onsdag, sa at Norge forventer enorme muligheter for vitenskapelig forskning innen miljøvern med indiske utdanningsinstitusjoner. Gruppen diskuterte måter å utforske muligheter innen høyere utdanning.

De to sidene har identifisert en rekke forskningsområder for potensielt samarbeid, inkludert klimaendringer og miljø, miljø og fornybar energi. Møtet er en del av India-Norge-arbeidet med å styrke det bilaterale samarbeidet.

“India og Norge kan jobbe sammen om vitenskapelig forskning for å nå bærekraftige utviklingsmål,” sa Arn John Flow, leder for den norske ambassaden i Mumbai. I følge generalløytnant VK Sharma, visekansler, Amity University, Mumbai, er det å “forene forskere og etablere pedagogisk-industrielle forbindelser et viktig skritt for å styrke utdanningssamarbeidet.”

På møtet deltok den norske generalsambassadøren Arne John Flow i Mumbai og den assisterende norske ambassadøren ved den kongelige norske ambassaden i Delhi Don Helen Aravik og vitenskapelig og teknisk rådgiver Dr. Man Singh Sidhu. Den brede agendaen for møtet var å belyse det norske forskningslandskapet, utforske eksisterende avtaler med internasjonale forskningsuniversiteter eller institusjoner og deres status; Eksisterende aktiviteter og program og deres status; Spesifikasjon og oppgradering av indiske forskningsinstitutter i Norge; Finansieringsmuligheter for potensielle prosjekter mellom India og Norge.

Sharma “Vi leter etter et egnet område for samarbeid” og signerer et memorandum om forståelse for å jobbe sammen i denne retningen. Videre kan forskere fra begge land være veiledere for hverandre. (ANI)

