Norge innfører ny lov som gjør det obligatorisk å hente gjenopprettede bilder publisert på nettet

I løpet av det siste tiåret har fremveksten av selfiekultur presset utviklingen av digitale utviklingsverktøy og teknologier, noe som har ført til en situasjon der mange av bildene som folk nå legger ut på nettet er svært redigerte og blanke, ikke engang en nær sammenligning med en persons virkelige verdens eksistens.

Det kan hjelpe folks selvtillit og hjelpe dem å kommunisere med personen de vil være online med – men bivirkningen er at det fører til en generasjon mennesker som sammenligner seg med upålitelige skildringer av hud, kroppsform og ansiktsfunksjoner.

Hvis du føler deg stygg, kan det være fordi du sammenligner deg med en skjønnhetskvalitet som ingen andre kan oppnå – noe som kan føre til betydelige psykiske problemer, spesielt Yngre jenter.

Det er derfor dette er en betydelig kunngjøring. Som kunngjort Klok, I forrige uke, lUtløpere i Norge har vedtatt nye regler som krever at alle innflytelsesrike annonsører tydelig merker alle hentede bilder, noe som gir større gjennomsiktighet i slike skildringer.

I følge Klok:

“I henhold til de nylig vedtatte reglene vil annonser for kroppsform, størrelse eller hudgjenoppretting – selv gjennom et filter før fotografering – kreve en standard etikett designet av Barne- og familiedepartementet. Men det er uklart om dette gjelder endringer i belysning eller intensivering. “

Den nye loven vil inneholde innhold “hvis du mottar penger eller andre fordeler” fra påvirkere og kjendiser angående dette innlegget, og vil være relevant for alle innlegg på sosiale medier.

“Eventuelle brudd vil føre til økte bøter og fengsel i ekstreme tilfeller.”

Selv om dette er et stort grep, og norske myndigheter erkjenner at håndhevelse er utfordrende, kan trusselen om rettslige tiltak basert på påvisning av slike forbedringer i prosessen i mange tilfeller fungere som en betydelig barriere, spesielt for individuelle påvirkere som må være forberedt på å risikere straff med sine stillinger.

Ideelt sett vil dette se at de mest innflytelsesrike menneskene legger ut mer realistiske skildringer av modeller på nettet, noe som vil ha innvirkning på vanlig brukeratferd og få folk til å føle seg mer komfortable med sine egne komparative feil og mangler.

Implikasjonene her kan ikke overvurderes – for eksempel tilbake i 2017 Studere Postet av Royal Society for Public Health Funnet i Storbritannia Instagram er det “verste sosiale medienettverket for mental helse og velvære,” og bidrar til et høyt nivå av angst og depresjon på plattformen. Nøkkelfunnet i studien er at Instagram bidro betydelig En “sammenlign og frustrer” -holdning blant yngre mennesker, ettersom brukere uunngåelig innser at de ikke kan matche høydepunktene som er lagt ut på andres Instagram-profiler.

Et viktig bidrag til dette er de høyt skårne, høyt redigerte skildringene av hvordan mennesker ser ut, som, som du kan se fra disse eksemplene, er svært fleksible følelser.

Derfor begynte Google å fjerne det Verktøy for redouchering av skjønnhet på pixeltelefonene, og Instagram testet hvorfor å skjule antall likes for å redusere det komparative stresselementet.

Implementering av juridisk offentliggjøring er et viktig og avgjørende skritt i denne forbindelse, selv om det ikke har vist seg å være den endelige løsningen, er det et viktig område å fokusere på, og det er godt å se norske myndigheter ta avgjørende grep for å løse dette.

Nå vil det være interessant å se hva implikasjonene av dette vil være, og om det vil komme tilbake til nettstedene for å fjerne skjønnhetsredoucheringsverktøyene for brukere i visse regioner.

Når det kommer til stykket, kan vi se enda sterkere handling, mens resultatene av Norge vil analyseres nøye når hvert område vurderer sine egne implikasjoner.