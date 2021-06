Norge innkaller den amerikanske ambassaden på spionasje

Den norske regjeringen innkalte den amerikanske ambassaden torsdag i forbindelse med en bombeeksplosjonsrapport om at USA spionerte på sine allierte ved hjelp av Danmark.

Møtet fant sted mellom det norske forsvarsdepartementet og den amerikanske ambassaden i Oslo, sa forsvarsminister Frank Bucke-Jensen i en uttalelse som ble delt på Twitter.

– Forsvarsdepartementet har gjort det klart at spionering av allierte er uakseptabelt og unødvendig, sa Buckeye-Jensen.

Møtet kommer etter Danmarks allmennkringkaster Landets etterretningstjeneste sa Det hjalp med å spionere på amerikanske tjenestemenn i Europa mellom 2012 og 2014 under Obama-administrasjonen.

Blant de målrettede var tjenestemenn i Norge, Sverige, Frankrike og Tyskland, med president Angela Merkel som angivelig tappet hennes telefonforbindelser.

Torsdag sa den norske statsministeren Erna Solberg at han var “fornøyd med at amerikanerne gjorde det klart i 2014 at de hadde endret sin praksis mens de overvåket de allierte og ønsker å samarbeide med oss ​​og andre for å kartlegge hva som skjedde.” Norsk nyhetsbyrå NDP

Han sa at hans regjering hadde “samlet den amerikanske ambassaden i Oslo for å følge denne samtalen”.

Solberg sa også at han hadde snakket med danske Mete Frederickson om den påståtte spioneringen.

I følge Reuters “anser vi etterretning mot nære venner og allierte som uakseptabelt og unødvendig,” sa den norske lederen.

Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron delte lignende følelser tidligere denne uken.

Macron sa på en pressekonferanse etter et virtuelt toppmøte med Merkel og sa at spionasje var “akseptabelt blant allierte.”

Han talte til støtte for den amerikanske alliansen, men sa at det ikke var svaret å opprettholde en viss uavhengighet.

“Vi forventer at våre danske og amerikanske partnere er helt åpne og avklarer denne saken,” sa han.

Merkel sa at hun bare kunne godta Macrons holdning, og advarte om at hvis påstandene var sanne, ville de være alvorlige.

Det er selvfølgelig ikke første gang de siste årene at USA blir beskyldt for å ha spionert for allierte.

I 2013 så Obama-administrasjonen forholdet til Berlin, med rapporter om at NSA ba om tyske telefonforbindelser, inkludert Merkel.

Avsløringen ble gjort av den tidligere NSA-entreprenøren og varsleren Edward Snowden.

På den tiden beklaget daværende president Barack Obama Merkel og sa at han ikke visste noe om den påståtte spioneringen og ville ha stoppet det hvis han hadde gjort det.