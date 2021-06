Norge innkaller den amerikanske ambassadens offisielle på grunn av spionkrav Nyheter | D.W.

Den norske regjeringen innkalte en amerikansk ambassadør på torsdag på grunn av spioneringsrapporter.

Den danske kringkasteren DR avslørte søndag at danske spioner hadde samarbeidet med sine amerikanske kolleger for å lytte til politiske ledere og tjenestemenn i Tyskland, Frankrike, Sverige og Norge.

Målene sies å være den tyske forbundskansleren Angela Merkel, den daværende tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og den tidligere tyske opposisjonslederen Peer Steinbrook.

Avsløringen kom fra en 2014 dansk etterretningstjeneste (FE) etterforskning av samarbeid med US National Security Agency (NSA). DR snakket privat med anonym etterretningspersonell om rapporten.

De sies å ha samarbeidet mellom 2012 og 2014.

Hvordan reagerte Norge?

Den norske statsministeren Erna Solberg sa til det norske nyhetsbyrået NDP at “amerikanerne har gjort det klart at de endret tilnærming når de overvåket de allierte i 2014, og at de vil samarbeide med oss ​​og andre for å avklare hva som skjedde.”

– Vi møtte den amerikanske ambassaden i Oslo i dag for å følge opp denne samtalen, sa Solberg til NTB.

Torsdag møtte han den danske statsministeren, der han sa spionasje mot allierte var “uakseptabelt og unødvendig”, ifølge allmennkringkasteren NRK.

Forsvarsminister Frank Buckeye-Jensen møtte tjenestemenn ved den amerikanske ambassaden for å rapportere den samme meldingen, sa departementet hans i et innlegg på Twitter.

aw / rt (AP, AFP)