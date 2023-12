Norge innvier en satellittoppskytningsrampe

Takket være sin beliggenhet i Arktis, er Andea-området ideelt for å plassere små polare eller solsynkrone satellitter i bane.

Norge ble med i kappløpet om å skyte opp satellitter fra det europeiske kontinentet torsdag ved å innvie et rakettoppskytingssted på øya Andøya over polarsirkelen. Elleve måneder etter Esrange i nabolandet Sverige, ble «Andøya Space Station», som av partnerne ble kalt «Kontinental-Europas første operative romstasjon», åpnet av den fremtidige kongen av Norge, prins Haakon.

På bakgrunn av et kaldt klima med Russland, som mister tilgang til sine kosmodromer og sine bæreraketter, bør plattformen hjelpe Europa med å styrke sin autonomi til å sette små og mellomstore satellitter i bane.

Oppskytningsstedet, som til slutt skulle ha flere utskytningsramper, ble bygget på stedet til det norske offentlige selskapet Andøya Space, som til nå hadde vært brukt til å skyte opp suborbitale vitenskapelige eksperimentelle raketter.

Den første romraketten som skytes opp fra denne øya nær den idylliske Lofoten-skjærgården, skal være Spectrum, utviklet av den tyske oppstarten Isar Aerospace.

En testflyging «så snart som mulig».

Datoen for den første oppskytningen er foreløpig ikke kjent, men Isar Aerospace sier de har som mål å sende det første missilet til Andoya med sikte på å gjennomføre den første testflygingen «så snart som mulig».

«I løpet av de siste fem årene har vi utviklet en rakett som vil bidra til å løse de viktigste flaskehalsene i den europeiske romindustrien: suverenitet og konkurransedyktig tilgang til verdensrommet,» sa generaldirektøren Daniel Metzler i en pressemelding.

Takket være sin beliggenhet i Arktis, er Andea-området ideelt for å plassere små polare eller solsynkrone satellitter i bane, noe som betyr at de passerer et hvilket som helst punkt på planeten på samme soltid, en nyttig funksjon for jordobservasjon. Meteorologi.

Fra de portugisiske Azorene via Storbritannia til spansk Andalusia, konkurrerende europeiske prosjekter florerer og blir ofte dømt først.

I Storbritannia brukte milliardæren Richard Bransons selskap, Virgin Orbit, en Boeing 747 til å skyte opp en rakett, og gjorde sin første oppskyting tidligere i år, men det endte i fiasko. Selskapet stanset driften.