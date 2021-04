Norge insisterte på ikke å torturere fangede vågehvaler

Frivillige veldedige organisasjoner, dyrevelferdsorganisasjoner og mange interessenter har understreket Mattilsynet, Mattilsynet, for å endre godkjenningen av et eksperiment på fangede vågehvaler, og hevde at de ikke har annet enn tortur.

Eksperimentet ble designet for å se hvordan hvalens hjerner reagerer på havstøy. I løpet av eksperimentet vil småvandrende vågehval bli fanget med et garn og stappet i et lite innhegning. Når de er inne, vil de bli utsatt for en rekke lyder som spenner fra marine ekkolodd til lyder som kommer fra olje- og gassutforskning. Testen varer opptil fire dager og kan omfatte opptil 12 hvaler.

I følge Dr. Siri Martinson, En veterinær Noah, Norges største veldedighetsorganisasjon for dyr:

“Dette forskningsprosjektet er risikabelt av flere grunner. Vi er veldig opptatt av hvalens velvære, fordi disse forholdene kan føre til stress og også påvirke helsen deres. Hvaler får panikk når de blir fanget, og får dem til å flykte eller bli urolige, noe som kan føre til alvorlige skader når de prøver å rømme. ”

Du kan kontakte den norske regjeringen med innvending og hjelpe hvalene Her.