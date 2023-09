Norge installerer et solkraftverk i Arktis, kun 1300 kilometer fra Nordpolen

Solcellepaneler vil snart bli tatt i bruk på Norges Svalbard-skjærgård i Arktis.

Vil du drive deg selv med solenergi i et område stupt inn i den endeløse polarnatten om vinteren? Norge vil drifte solcellepaneler på Svalbard-skjærgården i et eksperiment for å hjelpe fjerntliggende arktiske samfunn med å oppnå sin energiomstilling.

Smart justert i seks rader, vil 360 solcellepaneler begynne å drive en gammel radiostasjon som brukes til sjøtrafikk på torsdag (Isfjord Radio) som har blitt omgjort til en baseleir for turister på den norske skjærgården kjent som Spitsbergen. . Plassert av vind og kun tilgjengelig med båt eller helikopter når været tillater det, ligger stedet 1300 kilometer fra Nordpolen.

– Vi tror dette er det nordligste landmonterte solcelleanlegget i verden, sier Mons Ole Selvold, teknisk rådgiver for fornybar energi i det statlige selskapet Stor Norske, til AFP.

«Dette er første gang noen har gjort dette i denne skalaen i Arktis,» sa han, med pistolen slengt over skulderen for å beskytte seg mot isbjørn, de vanligste dyrene på disse breddegrader. Med ytterligere 100 paneler installert i selve den tidligere radiostasjonen, skal apparatet ifølge ham dekke halvparten av strømbehovet og redusere CO2-utslipp fra stedet til det drives av dieselgeneratorer.

«Midnattsol»

Om sommeren faller solstrålene i overflod på denne regionen og «midnattssolen» går aldri ned. Og solcellepaneler drar også nytte av «albedo»-effekten (reflekterende kraft) av snø og is og de lave temperaturene som øker effektiviteten. Omvendt, om vinteren, er steder kastet ned i fullstendig mørke i flere måneder fra begynnelsen av oktober til midten av februar, noe som fortsatt er umulig å gjøre helt uten fossilt brensel.

Storr Norske sier de vurderer alternative løsninger som vindturbiner for å gjøre strømforsyningen enda grønnere. I tillegg til miljøhensyn er denne energiomstillingen drevet av økonomiske faktorer, sa Mons Ole Selvoldt, og la til at diesel er dyrt å kjøpe og transportere, mens solcelleutstyr er enkelt å vedlikeholde og ikke brytes ned.

Målet er å tjene som et pilotanlegg for å teste teknologien som kan eksporteres til arktiske områder eller samfunn – 1500, sier han – som ikke er koblet til tradisjonelle strømnett, men som må «grønnes». – Vi ønsker å gjøre Isfjord Radio til et teststed for å få (…) testet teknologi i arktiske forhold som kan kringkastes andre steder, sa han.

I følge en studie publisert i fjor har Arktis varmet opp nesten fire ganger raskere enn resten av verden de siste 40 årene, noe som har resultert i rask smelting av iskappene, forstyrret økosystemer og lokale befolkninger, men også påvirket andre deler av planet. (høy vannstand, klimatiske hendelser osv.).