Norge introduserer to nye offshore CO2 -lagringsområder

OSLO (Reuters) – Norge tilbyr to nye offshore soner til selskaper som er interessert i å utvikle lagring av karbondioksid, sa det norske olje- og energidepartementet fredag.

Kartene publisert av Oljedirektoratet viste at det ene av de to områdene ligger øst for Troll -gassfeltet i Nordsjøen og det andre er nordøst for Joules oljefelt i Barentshavet.

Departementet har fastsatt en frist for 9. desember for å sende inn søknader om utvikling av offshorelagring av karbondioksid i de tilbudte områdene, og sa at det allerede har mottatt en viss interesse.

Et joint venture som er opprettet av det norske olje- og gasselskapet Equinor (EQNR.OL), Shell (RDSa.L) og TotalEnergies (TTEF.PA) utvikler allerede et offshore lagring kalt Northern Lights sørvest for Troll.

Nettstedet forventes å kunne lagre opptil 1,5 millioner tonn karbondioksid fra 2024, med kapasitet på 5 millioner tonn på et senere tidspunkt.

Det internasjonale energibyrået ser på CCS som en viktig teknologi for fjerning av karbon fra næringer som har få alternativer til å erstatte fossilt brensel, samt produsere nullutslipps hydrogen fra naturgass.

(Rapport) fra Nerigos Adomites. Redigering av Edmund Blair

