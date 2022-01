Norge: IVAR sorterer IKS blandet avfall

IVAR, et norsk søppelsorteringsselskap, ønsker å sortere avfallet før det kastes. Hun var i stand til å øke utvinningsgraden fra 28 % til 82 %.

IVAR, som ligger i Forres på Sørvestlandet, administrerer all søppelinnsamling for 10 kommuner, eller ca 325.000 personer. Selskapet har et svært spesialisert senter for sortering av fast kommunalt avfall, som bidrar til å gjenvinne store mengder resirkulerbare materialer før forbrenning. Det tilbyr resirkulerte materialer av høy kvalitet som kan omdannes til nye produkter og emballasje.

Ved å stramme inn lokale og internasjonale standarder for resirkulering, anerkjente IVAR behovet for å forbedre sin avfallshåndteringspraksis og bestemte seg for å undersøke nærmere det skjulte potensialet til husholdningsavfall på sitt territorium. I løpet av mulighetsstudiefasen sendte anlegget sine blandede avfallsprøver til Domras testsenter i Tyskland. Disse materialene ble utsatt for batteritesting i forskjellige konfigurasjoner av sorteringsmaskiner.

Selv om gjenvinning av papir fra komposittavfallsstrømmer er rimelig effektiv, viser resultatene at gjenvinningen av plast må forbedres. Selv om det sies å bli kastet i separate søppelkasser, er det en høy andel resirkulerbar plast i husholdningsavfallet.

Med tanke på effektiviteten til sortering av komposittavfall, er det bygget et nytt separeringssenter for komposittavfall, med helautomatiserte prosesser og nye fasiliteter dedikert til plastresirkulering og papirsortering. Sett også en stopper for den utvalgte samlingen av plastprodukter. Plast som tidligere ble samlet inn separat, kastes nå i samme askebøtter med annet avfall og sendes til et nytt anlegg. Dessuten sendes kun rester fra fabrikken til forbrenning, hvor de brukes til å generere strøm og gi fjernvarme.

Anleggskonstruksjonsprosjektet ble lansert i slutten av 2014 med Sutco Recycling Technik, en tjenesteleverandør valgt av IVAR. Sudco Domra introduserte resirkuleringsprogrammet. Det nye anlegget vil bruke Tomras Autosort, som fra 22. januar 2019 skal sortere husholdningsavfall i plast (PET, PS, LDPE, HDPE, PP) og papir (komposittpapir, papp, drikkekartonger). I tillegg utvinnes metaller (stål, aluminium) fra husholdningsavfall.

Før åpningen av Søppelsentralen var særskilt innsamlingssats høyere i regionen der IVAR ble utstedt: 65 % av avfallet som ble samlet inn i kommunene ble sortert. Likevel har full drift av anlegget nå oppnådd gjenvinningsgrader på rundt 74 % for resirkulerbare materialer.