Norge kan kansellere 2021-sommeren etter regjeringsaksjon

Etter de nye tiltakene som kommunen har kunngjort angående festivalens ankomst, må Norge kansellere 2021-sommeren fullstendig. Som et resultat har de fleste av de viktigste og berømte musikkbegivenhetene i regionen klokt besluttet å utsette eller avbryte 2021-utgavene.

Blant tiltakene som ble vedtatt av den norske kulturministeren i forrige uke, var 2000 til festivaler i juni, 5000 for arrangementer frem til august og 10 000 etter sommeren (etter september). Gitt denne situasjonen er det klart at enhver større annonsør i Norge ikke har annet valg enn å stoppe sommeren 2021 og begynne å forberede kampanjer for 2022.

Noen viktige arrangementer, som for eksempel den Live Nation-eide festivalen Bergenfest, som var planlagt å finne sted fra 15. – 19. juni, ble kunngjort å avbrytes tirsdag. Selv om Norge har kunngjort en spesiell kompensasjons- og reduksjonspakke for arrangementer som blir tvunget til å bli kansellert, ser det ikke ut til å tilfredsstille begivenhetene og er ikke sikre på hvordan de vil distribuere den. “Bergenfest 2021 kan ikke feires på grunn av gjeldende begrensninger på utendørsarrangementer i juni. I praksis er det stor usikkerhet med hensyn til de økonomiske hjelpeprogrammene som involverer Bergenfest. Så dessverre er det på tide å sørge for at det uunngåelige – Bergenfest 2021 ikke finner sted i juni i år ”

Andre arrangementer, som ya-festivalen som var planlagt 10. – 14. august 2021, avlyste også arrangementet. Øya-sjef Tonje Kada sa “Å avbryte Øya for andre år på rad føles som en liten drøm … Vårt store ønske i fjor var å bringe alle (artister, tilskuere, festivalarbeidere, frivillige og tilknyttede) sammen til en unik festivalopplevelse på Tyyenparken, men denne uken var det ikke mulig på grunn av myndighetens retningslinjer … Mer Det er usikkerhet, og selv i den beste situasjonen med 5000 mennesker ønsker den å gi en seremoni som ikke samsvarer med publikums opplevelse. Det er ingen annen måte enn å innse at det ikke vil skje i 2021. ”

