Norge kansellerer kontrakten for 14 europeiske NH90-helikoptre og krever refusjon

En Bundeswehr NH90, i 2011, nær Hannover. Michael Son / AB

«Vi har et helikopter som ikke fungerte», sa general Eric Christopherson, som leder den norske hæren. På grunn av leveringsforsinkelser og tilgjengelighetsproblemer kunngjorde Norge fredag ​​10. juni at de kansellerer kontrakten for 14 NH90 militære transporthelikoptre, med hovedkvarter i Aix-en-Provence.

Selv om det ble bestilt for tjue år siden, har Oslo bare åtte fullt funksjonelle eksempler på fly bygget av NHI, eid av 62,5 % av Airbus-helikoptrene, 32 % av italienske Leonardo og 5,5 % av nederlandske Fokker aerostructures. Den norske regjeringen krever tilbakelevering av 13 helikoptre som allerede er utstedt og tilbakelevering av 5 milliarder kroner (omtrent 500 millioner euro). pressekonferanse.

«Dessverre, uansett hvor mange timer våre teknikere jobber, uansett hvor mange reservedeler som bestilles, har vi kommet til at NH90 ikke kan oppfylle kravene til den norske hæren.»Sa forsvarsminister Jrn Arilt Gram. Hans tjeneste er i ferd med å begynne «Raskt» En prosess for å identifisere en alternativ modell, sa regjeringen i en uttalelse.

Problemer med pålitelighet

Kanselleringen er et nytt tilbakeslag for NH90, etter modellens tidlige pensjonering fra den australske hæren, annonsert i desember 2021 til støtte for amerikanske Sikorskys UH-60M Black Hawk.

I tillegg til leveringsforsinkelsene – bestillingen på 14 eksemplarer ble først gitt i 2008 – fordømte det norske militæret de utdaterte spørsmålene om pålitelighet, vedlikehold og deler.

Det norske militæret forventer at marinen skal fly 3900 timer i året, men i realiteten er det redusert til 700, sa departementet. De norske NH90-ene er designet for kystvakt- og undervannskampoperasjoner.

EN Ble kontaktetNHI skrev at det var den norske regjeringens beslutning å kansellere avtalen «Uten juridisk grunnlag» Og erklærte seg «Veldig skuffet».