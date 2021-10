Norge kansellerer økonomisk bistand til Ungarn på grunn av mangel på lederavtale

Norge kunngjorde fredag ​​at det ikke vil yte økonomisk bistand til Ungarn for ikke å ha kommet til enighet med Budapest om identiteten til en uavhengig leder som er ansvarlig for fordeling av midler i det sivile samfunn.

Det rike skandinaviske riket er ikke medlem av EU (EU), men er nært knyttet til det av European Economic Area (EEA). Derfor gir den bistand til østeuropeiske land som er medlemmer av EU, med sikte på å eliminere ulikheter på kontinentet.

Omtrent 2,3 milliarder svenske kroner, eller 220 millioner euro, ble satt av av Norge, og i mindre grad Island og Liechtenstein – de andre medlemmene av EØS – til fordel for EU. Mer enn 100 millioner kroner for det sivile samfunn, inkludert Ungarn, i perioden 2014-2021 – noe som kan være maktkritisk.

⁇Finansiering vil ikke bli gitt⁇

⁇Giverland og Ungarn er uenige om hvordan man skal forvalte sivilsamfunnets midler“, Sa det norske utenriksdepartementet i en uttalelse.”Som et resultat vil Ungarn ikke motta midler til å sette opp prosjekter i inneværende periode, og Ungarn mister tilgangen til om lag 2,3 milliarder svenske kroner., Forklarte han.

Selv om ungarske myndigheter var enige om at midlene til landets sivilsamfunn skulle forvaltes av en uavhengig administrator, var de ikke enige med de norske motpartene i å velge den aktuelle administratoren, forklarte departementet. “Civil Society Funding Operator er ansvarlig for å forvalte mer enn $ 100 millioner i finansiering og sikre at disse midlene brukes til å styrke det sivile samfunn og fremme aktivt medborgerskap og støttegrupper.», A dit la ministre in erickson soride.

Kritikk av den ungarske regjeringen

⁇Giverland må sørge for at den beste kandidaten for jobben blir valgt. Vi har ikke kommet til enighet med Ungarn om denne saken“, La han til,” I likhet med Polen fortsetter suveren Victor Orbans Ungarn å bli kritisert av sine EU -partnere, og beskylder det for å undergrave uavhengigheten til rettsvesenet og rettighetene til spesielt LHBT -folket.

⁇I økende grad er rettsstaten i Ungarn og både demokrati og grunnleggende menneskerettigheter under betydelig press. Det er helt uakseptable angrep mot minoriteterIne Eriksen Seride, som argumenterte på radio og fjernsyn NRKs mikrofon, kunngjorde 9. juli at Oslo ville øke økonomisk bistand til sivilsamfunnet og utdanne dommere i Polen.