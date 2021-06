Norge kårer den første presidenten i NRK intern dramaturgi – DBI Vision

Den norske kringkasteren NRK har utnevnt filmskaper Hans-Jrgen Osnes til sin første sjef for internasjonal teaterfinansiering.

Osnes, som har jobbet som produsent i mer enn et tiår i det nordiske produksjonsselskapet Modlis, er mest kjent for sitt arbeid med filmer som f.eks. Blind Og Oslo 31. augustSt..

“Jeg er glad og stolt over å være en del av et sterkt team i NRK,” sa Osnas. “Jeg bruker min erfaring fra TV og uavhengig teaterfinansiering for å finne strategier og utvide nettverket mitt slik at NRK kan skape enda mer drama i verdensklasse.”

NRK Content ble etablert høsten 2019 for å administrere salg av skjemaer, ferdige produkter, økonomi, visning, lisensiering og varer innen NRK.

Porteføljen inkluderer tenåringslek Skam, 2. verdenskrig Vol Atlantic Crossing Og thriller Onkel.

Mary Bendixon, leder for NRK Content, beskrev Oznes som “et veldig viktig tillegg til teamet vårt” og hennes erfaring og nettverk i teatret “var en stor ressurs” for vårt relativt nye felt.

Iver Cohn, NRKs dramapresident, forklarte i mellomtiden at internasjonalt samarbeid og finansiering for NRK og det norske dramasamfunnet var av stadig større betydning. Han sa Osnes ville spille en “nøkkelrolle” i finansieringen av NRKs teaterproduksjoner og i dialogen mellom NRK, norske produksjonsselskaper og den internasjonale TV-scenen.