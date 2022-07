Norge knuste Nord-Irland (4-1) før de fant England.

Norge gjorde kort med Nord-Irland i Southampton torsdag kveld (4-1). Band kl Ada Hegerberg startet kampen som en damptrommel, og drepte kampen på en halvtime (3-0). Nord-Irland scoret sitt første mål noensinne på EM for kvinner. Gruppe A-ledere Norge og England møtes mandag kveld.

De var opptatt av å rette opp situasjonen etter deres katastrofale EM 2017. Nordmennene viste at de var sultne. En stor appetitt. Gjorde det bedre på 13 minutter enn han gjorde på 3 kamper for 5 år siden Ada Hegerberg Og partnerne forlot turneringen uten å score et eneste mål med 3 tap på slutten av gruppespillet.

Norge undertrykte rett og slett motstanderen. Nord-Irland ble innhentet av norske bølger fra alle kanter. Skandinavene åpnet scoringen etter 10 minutter i en rask overgang (J. Blackstatt, 1-0). Takket være svært høyt trykk etter 3 minutter før du graver hullet. I 2018 ga den første Ballon d’Or i historien, Ada Hegerberg, den smart til lagkameraten sin. Og Frida Leonhardtsen-Mann (1-0, 13.).

Norsk dominans ble bekreftet med en straffe som ble dømt takket være VAR på halvtimen. Carolyn Hansen Øker selvtilliten til sin uthvilte kaptein ytterligere ved å omgjøre straffen.