Norge: Kontroversielt hvalfangstprosjekt stoppet etter drukning av hvaler

Norge Kontroversielt hvalfangstprosjekt suspendert etter drukning av hvaler En kampanje ønsker å «sette grenser for menneskeskapt støy i havet». Fangst av hvaler gjør at de kan bli utsatt for hørselsprøver. Men en av dem ble fanget i fellen. Lagt ut 7. juni 2023, 12:57

Prosjektet går ut på å fange vågehval, også kjent som vågehval, i Lofoten på Nordvestlandet og utsette dem for hørselsprøver før de settes ut. AFP

Et kontroversielt forskningsprosjekt for hvallytting er midlertidig suspendert i Norge etter at en hval druknet i et nett satt av teamet, meldte Norsk institutt for verneforskning (FFI) onsdag.

Prosjektet, som har pågått hver sommer siden 2021 i samarbeid med U.S. National Marine Mammal Foundation, fanger vågehval, også kjent som vågehval, i Lofoten på Nordvestlandet og utsetter dem for hørselsprøver. .

Omsorgsfulle dyreforkjempere

Den vitenskapelige kampanjen, som offisielt tar sikte på å samle kunnskap for å «sette grenser for menneskeskapt støy i havene», har blitt kraftig fordømt av dyrerettighetsaktivister, som er bekymret for hvalenes fare og velvære.

Natt til 2. til 3. juni skadet dårlig vær riggen og skapte en åpning under nettet som en hval sank ned i, sa FFI. «Teorien vår er at hvalen ble fanget i et blynett,» sa prosjektleder Peter Kwatsheim.

Etter at dyret druknet, ble det besluttet en ubestemt pause for å belyse de nøyaktige omstendighetene rundt ulykken, og forankringen av garnene ville bli styrket. – Målet vårt er å beskytte vågehval og andre bardehval mot skadelig menneskeskapt støy, sa Peter Quatsheim. «Vi vil fortsette å jobbe. Dyrehelse er vår høyeste prioritet i dette eksperimentet.

Vitenskapskampanjen varer i fire år og varer vanligvis til sommeren 2024. Bare én hval ble installert i 2021, det første året dedikert til installasjonstester, men den slapp raskt unna. I 2022 ble en annen hval fanget, men forskere slapp den umiddelbart ut på grunn av tegn på stress dyret viste.

