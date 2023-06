Norge: Kontroversielt hvalprosjekt stoppet etter at hval druknet

Prosjektet, som skal gjennomføres hver sommer fra og med 2021 i samarbeid med US National Marine Mammal Foundation, innebærer fangst av vågehval, også kjent som vågehval, i Lofotens øygruppe (nordvest i Norge). frigjør dem.

Prosjekt anses som risikabelt

Den vitenskapelige kampanjen, som offisielt tar sikte på å samle kunnskap for å «sette grenser for menneskeskapt støy i havene», har blitt kraftig fordømt av dyrerettighetsaktivister, som sier den er farlig og bekymret for hvalens velferd.

Natt til 2. til 3. juni skadet dårlig vær riggen og skapte en åpning under nettet, som en finnhval sank ned i, sa FFI.

«Teorien vår er at hvalen ble viklet inn i et blynett,» sa prosjektleder Peter Quatsheim i en uttalelse.

Etter at dyret druknet, ble det besluttet en ubestemt pause for å belyse de nøyaktige omstendighetene rundt ulykken, og forankringen av garnene ville bli styrket.

Uendelige resultater

«Målet vårt er å beskytte vågehval og andre bardehval og beskytte dem mot skadelig menneskeskapt støy,» la Kwatsheim til. «Vi vil fortsette å jobbe med dette. Dyrehelse er vår høyeste prioritet i dette eksperimentet.»

Vitenskapskampanjen varer i fire år og varer vanligvis til sommeren 2024.

I det første året dedikert til plasseringstesting, kom bare én hval inn i 2021, men den slapp raskt unna.

I 2022 ble en annen hval fanget, men forskere slapp den umiddelbart ut på grunn av tegn på stress som dyret viste.

