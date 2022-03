Norge koordinerer gassforsyningen til Europa

Norge, Europas nest største naturgassleverandør, annonserte onsdag tiltak for å holde gassproduksjonen på topp og redusere europeernes avhengighet av Russland.

Olje- og energidepartementet har endret utvinningstillatelser i tre marine felt Osberg, Troll og Heidron til fordel for gassproduksjon i stedet for olje.

Les mer: Det europeiske kaoset av russisk gass er forstått i 6 kart

– Disse tiltakene vil ikke øke den totale daglige gasseksporten fra norsk kontinentalsokkel vesentlig, men vil tillate oss å utvide dagens høye forsyningsnivå i fremtiden, heter det i en melding fra departementet.

I full fart

Norge står for 20 til 25 % av EUs og Storbritannias gassbehov, og 45 til 50 % for russisk gass. Som svar på invasjonen av Ukraina 24. februar av president Vladimir Putin, prøver EU å redusere sin russiske gassimport med to tredjedeler.

Norsk gasseksport styres imidlertid av produksjonskapasiteten, som allerede er i full kapasitet og styres av distribusjonssystemet via gassrørledninger.

Les mer: Oil Shock Edition 2022

Norges eneste enhet for flytende gass (LNG) leverer gass med skip i flytende form, skadet av brann i september 2020. Den ligger i Hammerfest nord i landet og er ventet å ta opp igjen i midten av mai. Ifølge operatøren tilsvarer energien giganten, og tillater da høyere volumer.

Registreringspriser

Ifølge Equinor vil justering av produksjonstillatelser gjøre at Oseberg-feltet kan eksportere om lag 1 milliard ekstra kubikkmeter innen 30. september – mens vedlikeholdsarbeidet pågår – og Heidrun-feltet øker. Dens totale distribusjon er 0,4 millioner kubikkmeter innen 2022.

Les mer: Ukraina-krigen øker energiprisene i Sveits

«1,4 milliarder kubikkmeter gass i året dekker behovene til om lag 1,4 millioner europeiske husholdninger», understreker gruppen. I mellomtiden er trollfeltet godkjent for å øke produksjonen til 1 milliard kubikkmeter ved nedgang i andre sektorer i samme region.

For å utnytte de siste rekordhøye gassprisene har Equinor allerede justert produksjonstillatelsene på Oseberg og Troll i fjor.