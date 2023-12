Norge kvalifiserte seg til finalen etter en tøff kamp mot Danmark

Mathieu Warnier, Media365, Lagt ut fredag ​​15. desember 2023 kl. 19:30.

På Boxen d’Herning og på tampen av ekstraomgangene slo Norge Danmark i semifinalen.

Norge håper fortsatt på en andre verdenstittel på rad. På et Boxen-stadion helt dedikert til Danmarks sak, klarte Thorir Hergersens menn å komme tilbake fra Devil Voort og slå en billett til finalen i siste sekund av ekstraomgangen. Faktisk, under ledelse av Kathryn Heindall (5 mål på 6 skudd) og takket være Althea Reinhardt (13 redninger på 38 % effektivitet) i mål, tok danskene umiddelbart ledelsen, og ledet med fire utlånte innen sju minutter. . Stein Optedal (5 mål på 9 skudd) og Nora Mark (3 mål på 5 skudd) ledet deretter an på fire minutter for å bringe de regjerende verdensmesterne innenfor én lengde. Men overfor et dansk forsvar i fin form i første akt ble dette norske comebacket raskt slukket. Louise Burghardt (4 mål på 5 skudd) og Kristina Jorgensen (7 mål på 11 skudd) fant banen mot buret til Silje Solberg (10 redninger på 38 % effektivitet). En tabbe fra Norges angrep gjorde at gapet igjen ble større mellom de to lagene da fire mål ble smadret i løpet av 18 minutter.

Jet Norge

Nora Marks siste bragd tillot nordmannen å returnere til garderoben bare fem lengder bak. Thorir Herkersons pausetale ropte opp tittelholderne, som startet den andre kampen med gris i tennene og fem minutter på 3-0 ledet av Camilla Herrem (2 mål fra 5 skudd). I mangel av løsninger så danskene Norge gradvis nærme seg på resultattavlen, en konstant siden starten av dette VM. I begynnelsen av det siste kvarteret klarte Henny Reistad å starte showet (15 mål på 17 skudd). Espjerg-spilleren tok kampen i egne hender og brakte laget sitt innenfor et poeng. Tre ganger bommet imidlertid nordmennene på muligheten til å utligne. Det hele endret seg mindre enn tre minutter fra sendingen da Henny Reistad omsatte et skudd fra sju meter som gjorde at semifinalen kunne restartes for fullt. I starten av siste minutt lot Sanna Solberg (1 mål fra 2 skudd) laget sitt komme på måltavla for første gang. Buzzeren.

Reistad avkjølte Boxen

Begge lag startet to fem-minutters perioder med sikte på å besegle skjebnen til møtet. Men i nesten fire minutter gikk forsvar foran angrep. Henny Reystad lot imidlertid Norge ta ledelsen ved endebytte. De neste fem minuttene var frem og tilbake den eneste konstanten, og så danskene rase. Selv om de siste sekundene var preget av problemer med klokkevisningen i Boxen, gikk det hele ned til siste øyeblikk. Kristina Jorgensen omsatte et sjumeterskast for å utligne de to lagene 31 sekunder ut i kampen, da nordmennene spilte for tid på sitt siste angrep, og det fungerte. I siste sekund av denne semifinalen fant Henny Reistad et musehull i det danske forsvaret for å lure Althea Reinhardt og sende laget sitt til finalen i VM 2023 (28-29 e.Kr.). Mot enten Sverige eller Frankrike denne søndagen, vil tittelinnehaverne være ute etter å beholde sin besittelse og kreve en femte krone.