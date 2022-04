Et russisk krabbeskip 29. mars 2022 i den nordnorske havnen i Kirkenes. Filmmann Barbiere / Horse Format «The World»

Til nå har Norge, som ikke er en del av Den europeiske union (EU), innrettet seg etter alle sanksjonene Brussel har innført mot Russland. Men stengingen av havner for russiske båter foreslått av EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen tirsdag 5. april, som svar på den påståtte massakren av sivile av det russiske militæret i Ukraina, har skapt bekymring i det skandinaviske riket. Slik handling kan få alvorlige konsekvenser for fiske og bevaring i Polhavet.

I sin tale i det norske parlamentet 30. mars oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zhelensky lovgiverne til å forby russiske skip å gå inn i norske havner. Forespørselen ble umiddelbart avvist av Arbeiderpartiets statsminister Jonas Kar Store, som husket å være i landet sitt. «En lang strand og omfattende samarbeid [avec la Russie] Fiske i nord.»

Norge frykter imidlertid at det ved å stenge havnene for russiske skip kan sette mer enn femti års samarbeid i fare. Dette forvaltet ikke bare verdens største torskebestand ved Barentshavet, men gjorde det også mulig å opprettholde et godt forhold til Moskva, til tross for spenninger i andre deler av verden. Etter første bekreftelse fikk Boutchas bilder imidlertid Fiskeridepartementet til å gjøre det klart at det vil være klart til å implementere de nye sanksjonene dersom EU bestemmer seg, og at det vil undersøke endringene som må gjøres.

Felles lagerstyring

Ifølge avtalene mellom de to landene har russiske fiskere rett til å losse fangsten sin i Norge. I 2021 hadde de levert 100 000 tonn fisk for 1,3 milliarder kroner (140 millioner euro). Den femte er for den lokale industrien. For russere har det flere fordeler å selge lasten i Norge: det er høyere priser, lavere tollavgifter, og de trenger ikke underkaste seg veterinærkontroll. Dersom Norge forbyr innreise i havner, vil det være mye fisk som ikke kommer til det skandinaviske landet.

Men nordmenns overfrykt kan lamme forholdet til Moskva, noe som kan sette spørsmålstegn ved den felles forvaltningen av Barentshavet og de delte fiskeriene i Norskehavet. Hvert år siden 1976 har Den russisk-norske felles fiskerikommisjonen definert og fordelt fiskekvoter mellom de to landene for Gat, Hatak, Kaplin og Grønland Hollywood.

