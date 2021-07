Norge lanserer en “helt nødvendig” plan for å begrave CO2 under Nordsjøen

I et forsøk på å dempe klimaendringene har Norge startet arbeidet med et langsiktig prosjekt på 1,7 milliarder dollar for å begrave karbon fanget under Nordsjøen.





Navngitt Prosjekt Langskip, Denne innsatsen inkluderer utslipp av karbondioksid fanget fra industrielle utslipp i reduserte olje- og gassektorer.

Carbon Capture and Storage (CCS) -prosjektet vil til slutt finne totalt 1,25 milliarder tonn CO2 dypt under havet i de tidligere fossile reservene. Den første fasen av prosjektet forventes å være ferdig innen 2024, med en kapasitet på 1,5 millioner tonn per år.

Tony C. Tiller, statssekretær for Olje- og energidepartementet, sa: “Industrielle gjør en bedre jobb nå.

“De første avtalene er outsourcet til Skanska, Agar, Gwerner og mange flere,” sa han til DeGeneres. “Olje- og energidepartementet har godkjent planen for utvikling, bygging og drift av lagringsområdet til Longship-prosjektet.”

Langdistansen av Norges plan om å bli karbon-nøytral

Planen er en del av Norges forpliktelse til å oppfylle målene i Paris-avtalen fra 2015, som vil tvinge signatærene til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, slik at verden kan stenge den globale oppvarmingen med 1,5 grader Celsius over førindustrielle nivåer.

Norge håper prosjektet vil bidra til å oppnå sitt engasjement for karbonneutralitet innen 2050, samtidig som det skaper tusenvis av nye arbeidsplasser i prosessen.

Tiller sa at det ikke var “noen garanti” for at prosjektet ville bli en suksess, men at CCS var “helt nødvendig” hvis verden skulle unngå klimaendringene som har flyktet.

Eksperter sier at å plante trær i kampen mot klimaendringer “ikke gir mening” på grunn av permanente bekymringer

“Det er ingen garantier, men vi vet at karbonfangst og lagring er helt nødvendig for Europa og verden for å nå de globale oppvarmingsmålene i Paris-avtalen,” sa han.

Men han la til: “Suksessen til dette prosjektet er imidlertid avhengig av andre prosjekter og landene som forfølger det. Andre land må ha et passende klimatiltak for å fange og lagre CO2.”

Hensikten med programmet er å fremme CCS

Prosjektet har som mål å kickstarte CCS-markedet ved å forbedre teknologiene og redusere kostnadene ved å fange og lagre atmosfærisk CO2, en viktig drivkraft for klimaendringene.

“Den nåværende markedssituasjonen gir ikke nok insentiver til å implementere og forbedre CCS.” Stortingsmelding om den norske regjeringen om prosjekt langskip, Som ble utgitt i desember i fjor.

“Dette skyldes høyere investeringskostnader, lavere avkastning på kort sikt og høyere risiko,” fortsetter dokumentet. “I tillegg er kostnadene ved utslipp av klimagasser lavere enn kostnaden for CCS, og utviklingen av teknologien kan ha kjennetegnene til en generell fordel.”

“Longship vil bevise at CCS er trygt og levedyktig, og vil legge til rette for læring og kostnadsreduksjon i påfølgende prosjekter,” sa Tiller til DeGeneres. “Infrastruktur vil bli utviklet med ekstra kapasitet som skal brukes av andre prosjekter. Derfor vil terskelen for installasjon av nye karbonfangstprosjekter reduseres.”

Heidelberg Sement blant industripartnere

NordlysOrganisasjonen, som jobber med å transportere og lagre klimagasser under sjøen, er i samråd med potensielle industripartnere, som vil sende CO2 i flytende form til Nordsjøen og deretter injisere den i sengen opptil tre kilometer offshore.

“Northern Lights er i samtale med 60 kunder som ønsker å dekorere industrien i Europa,” sa Tiller. “Tidligere i år ble virksomhetskontrakter sendt til 15 selskaper for å lagre CO2.”

“Verdens første karbon-nøytrale sementanlegg” skal bygges i Sverige

Sementprodusenten Heidelberg Cement var en av de første industripartnerne i prosjektet. Sverige planlegger å konvertere sementfabrikken på sklien på øya Gotland til et karbonnøytralt anlegg, fange alle klimagassutslipp fra skorsteinene og konvertere dem til flytende CO2 før de sendes til underjordisk lagring.

Imidlertid er dette aspektet av prosjektet tvilsomt på grunn av en nylig avgjørelse fra Sveriges høyesterett og Sveriges miljø, som hindrer fabrikken i å fornye lisensen på kalksteinen min.

“Sveriges situasjon kan i det minste utfordre eller utsette CCS-prosjektet på lysbildet,” sa Per Breivik, direktør for alternativt drivstoff ved Heidelberg Cement, i et intervju med Dijon i forrige uke.

“Ingen konflikt” mellom prosjektets levetid og fossil brenselindustri

Project Longship har som mål å lagre fanget karbon direkte fra atmosfæren. Å fange opp allerede utslipp av karbon er en viktig del av verdens avkarboniseringsarbeid. Det er fordi klimagassene som slippes ut på grunn av den industrielle revolusjonen allerede er tilstrekkelige for å sikre at temperaturen fortsetter å stige i hundrevis av år.

I mars signerte Northern Lights et brev med det sveitsiske direkte flyselskapet ClimWorks. Selskapet, som utviklet karbondioksidmotorer fra atmosfæren, kunne skaffe CO2 til lagring på en dag som en del av prosjektet.

Tiller sa at det ikke var noen motsetning mellom Norges posisjon til å produsere fossilt brensel og dets innsats for å utvikle CSS-sektoren.

Å tvinge samfunn til å vedta de enorme sol- og vindparkene som trengs for å oppnå netto null “vil være en utfordring”

“Petroleumsektoren i Norge står allerede overfor alvorlige klimatiltak som kvotetoll og høyere CO2-avgifter,” sa han. “Norges utslipp per enhet sokkelproduksjon er betydelig lavere enn gjennomsnittet i andre land. Det er ingen motsetning i å være en olje- og gassprodusent og å utvikle nye klimateknologier.”

“Det er evnene og mulighetene til gass- og oljeindustrien som muliggjør lagring av CO2,” sa han. Han sa at Advanced Oil Recovery (EOR) ikke var involvert i prosjektet, noe som ville tillate fossile drivstoffselskaper å pumpe fanget CO2 i reduserte reserver for å utvinne gjenværende olje og gass.

“Langskip er en klimaplan og inkluderer ikke EOR,” sa han.

Den kan lagre “over 80 milliarder tonn” CO2

Oljedirektoratet har produsert et atlas som viser hvor CO2 kan lagres på norsk sokkel. Landet har ingen egnede terrengplasser, men lagringskapasiteten er enorm under Nordsjøvannet.

“Atlaset viser at mer enn 80 milliarder tonn CO2 teoretisk kunne lagres på en kontinentalsokkel,” sier prosjektet Longship White Paper. “Dette ligner på Norges klimagassutslipp i mer enn tusen år.”

Men det tilføyer: “Slike teoretiske energi er usikre og tar ikke hensyn til kostnadene. Oljedirektoratet har klassifisert om lag 1,25 milliarder tonn CO2-kapasitet som forventet mengde for effektiv og sikker lagring.”

Denne artikkelen er en del av DeGenerers Carbon Revolution-serie, som utforsker hvordan dette fantastiske materialet kan fjernes fra atmosfæren og brukes på jorden.

