NORGE – Legenden Tommy Christiansen avslutter karrieren med skade

Triste nyheter for å starte året: Tommy Christianson (alder 34) Dessverre ikke lenger en hockeyspiller. En skulderskade satte ham på sidelinjen mesteparten av sesongen. Og dermed mister Oilers og norsk hockey ekte personlighet og ekte appell. Christiansen spesielt syv norgesmesterskapstitler!

Tvunget hvile er det eneste å gjøre etter omstendighetene. Christiansen var selvfølgelig veldig skuffet. Han ønsket ikke å avslutte en lang og innholdsrik karriere i snøen: «Det var en tøff beskjed. Jeg vet ikke om jeg fikk den riktig. Jeg må bruke litt tid på å fordøye den.»Han sa Oljer.Nr.

En hel klubb (Stavanger), eller til og med en nasjon, er ikke kjent for å gi opp lett, men en grense bør ikke overskrides. «Helse og familie kommer først. Jeg har tross alt et liv etter hockey.han sa. «Skuldernerveskade er en type som kan forverres og i verste fall føre til lammelser. Jeg ble sterkt frarådet fortsatt aktivitet., forklarer Christiansen. Som vil bli husket som en formidabel kantspiller med et veldig fysisk spill (han var en av de mest straffede spillerne i Championship hvert år) og tøff rundt buret. Han kan ha betalt for det i dag…