Norge melder dødsfallet til en omsorgsperson gjennom Astrogenogen-vaksinen

Dette er det andre farlige lignende tilfellet som er rapportert på få dager i det nordiske landet, hvor vaksinen, utviklet av et engelsk-svensk laboratorium, ble suspendert «på torsdag» som en forholdsregel.

Lørdag meldte norske helsemyndigheter at tre av pleiepersonalet er innlagt på sykehus med trombocytopeni (unormalt lave blodplater), blødninger og blodpropp.

Vist seg å være relativt unge, hadde alle tidligere fått den første injeksjonen av den astrogene vaksinen.

En av de tre omsorgspersonene, en 50 år gammel kvinne som hadde vært «i god helse» til da, døde søndag av hjerneblødning, sa helsemyndigheter. Han ble lagt inn på sykehuset torsdag, en uke etter at han ble vaksinert.

– Vi kan ikke avkrefte eller bekrefte at det er en sammenheng mellom vaksinen og dette, sier Stein Matson, sjef i Legemiddelverket.

Tilstanden til de to andre omsorgspersonene innlagt på sykehuset ble beskrevet som stabil.

Ti dager etter å ha fått samme vaksinen, hadde en annen omsorgsperson i trettiårene allerede dødd i Norge fredag. Andre dødsfall er rapportert i Europa, spesielt i Østerrike og Danmark.

European Medicines Agency (EMA) undersøker om disse tilfellene har sammenheng med vaksinen. Fredag ​​forsikret Verdens helseorganisasjon (WHO) at det var «ingen grunn til ikke å bruke det» og at produsenten ønsket å gjøre det.

Rundt 130.000 personer er vaksinert i det nordiske landet, ifølge norske helsemyndigheter, og suspensjonen ble varslet torsdag på grunn av frykt for blodpropp.

Andre europeiske land – Frankrike, Bulgaria, Irland, Nederland, Tyskland og Italia – har tatt lignende avgjørelser.

Den nasjonale narkotikakommisjonen sendte mandag et brev til rundt 100 000 personer som har fått injeksjoner av den engelsk-svenske vaksinen de siste 14 dagene i Danmark, det første landet som suspenderte sin vaksinasjonskampanje med AstraZeneca torsdag.

Brevet foreslår større årvåkenhet i møte med symptomer som unormale blåmerker, hud- eller slimblødninger, alvorlig hodepine eller magesmerter.

Danmark har stanset kampanjen som en forholdsregel etter det mistenkelige dødsfallet til en 60 år gammel kvinne med «svært uvanlige» symptomer, som beskrevet av norske helsemyndigheter i helgen.

Dette er «lavt antall blodplater, blodpropp og blødninger i små og store kar», sa Danja Erichen, en talskvinne for det danske legemiddelverket i en uttalelse.

Men danske myndigheter har ikke utelukket en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet.