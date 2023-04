Norge: Minst fire mennesker har omkommet i et snøskred

I Norge ble fem personer i en gruppe utenlandske turister tatt i et snøskred nær Kavringdinden, en topp nord i landet, og «en døde», sa politiets Morten Petersen på en pressekonferanse. TrikkerYtterligere to omkom kort tid senere da et nytt snøskred feide et hus og et skur i sjøen på øya. Raynoya.

To andre i gruppen ble skadet, sa han.

Politiet er i gang med å identifisere de utenlandske turistene.

Lincoln-ordfører Don-Howard Johnson fortalte AFP at teamet hadde kommet fra Italia, men at de ikke visste hvem den døde turisten var.

Kort tid senere fikk politiet vite at et annet snøskred hadde feid bort et hus og en låve på øya Reinoia og drepte to personer.

På kvelden ble en fjerde person drept i et nytt snøskred, melder politiet i en pressemelding. Nortreesa.

Mer dårlig vær kommer

Lokalavis Pinposton Tjenestemenn rådet folk til å holde seg unna berørte områder da dårlig vær hindret redningsinnsatsen, og beskrev situasjonen som «ekstrem».

Varsler om snøstorm og høy vind fredag ​​og lørdag tvang mange mennesker i de små byene i Troms til å evakuere hjemmene sine i minst 48 timer på grunn av den høye snøskredfaren.

Skredfaren er høy i mange områder søndag.

Trafikkforstyrrelser

To snøskred har stengt innfartsveien til Hammerfest tettsted i Finnmark og det er varslet svært vanskelige kjøreforhold på grunn av mye snø og sterk vind.

Vær forberedt på alle værforhold

Visit Norway Eksperter anbefaler å besøke nettstedet varsom.no Last ned Regops-appen for å få den siste skredinformasjonen og planlegge en sikker rute. Værinformasjon er tilgjengelig på nettsiden yr.no.

Eksperter anbefaler også skiløpere å leie en sertifisert guide.