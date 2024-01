Norge Nederland Prediksjon – Euro Handball

Publisert 17.01.2024 09:00 Av Steven Occhipindi



|

Endret 17.01.2024

har 22:22



Dagene kommer etter hverandre i denne viktige runden i Euro Handball! Norge og Nederland møter på fredag ​​fra klokken 18.00. Begge disse valgene har ikke mye selvtillit allerede i løpet av de fire siste. De har ennå ikke tatt ett poeng i gruppe 2. Norge vant sitt første møte først i den innledende runden og beseiret Polen (32-21). Deretter tapte Norge kvalifiseringskamper til Færøyene (26-26), Slovenia (27-28) og Portugal (32-37). Hvorfor ikke muntre deg opp litt mot Nederland? Deres neste motstandere var Georgia (34-29) og Bosnia-Hercegovina (20-36) for å få en perfekt start på åpningsrunden. Han slet imidlertid mot turneringens to største favoritter: Sverige (29-28) og Danmark (39-27). Rett før starten på denne EM falt Nederland for Norge (38-35) i Golden League. Epilogen kan være den samme under dette nye møtet i hovedrunden i den europeiske turneringen. Norge vil definitivt ønske å åpne skranken, spesielt før de to siste svært kompliserte møtene mot Danmark og Sverige.