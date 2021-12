Norge nekter å erstatte grantre på Trafalgar Square

Etter installasjonen ble juletreet på Trafalgar Square, litt tynnere og skallet, kritisert mye. Han ble vurdert for erstatter, men Norge nektet å sende en andre.

Adventures of a Christmas tree in Trafalgar Square: Episode 56. Du har kanskje allerede sett et stort juletre 24 fot høyt med nakne grener og et slankt utseende. Hvert år sender Norge et juletre til Trifalkar Square som et tegn på vennskap og takknemlighet til Storbritannia. I 2021 ble denne Giveaway mye kritisert av Internett-brukere (Og av noen medlemmer av redaksjonen vår er historien så gøy at vi kjenner den igjen), Fordi treet egentlig ikke er veldig vakkert i sine varianter.

Har Phryn-grener sosial dissosiasjon?

I år strekker juletreet på Trafalgar Square riktignok ut for å vinne. Sosiale nettverk gledet seg i anledningen av å håne Norges gave, og lurte ertende på om den ville bli sett på som et indirekte tegn på en diplomatisk krise ukjent for folket. Westminster Lord Mayor Andrew Smith husket dette. Formen og størrelsen kan variere “, Den offisielle beretningen om treet tillot en spøk i denne saken. I en tweet full av selvrespekt gjør han det klart at alt er bra: grenene på treet er rett og slett sosialt avvik. Alt er forklart!

Jeg vil at alle skal vite at halvparten av grenene mine ikke mangler…..det er de # Sosial ekskludering. Huske # Vær trygg Dette #Jul Og må bruke en ansiktsmaske når du er på offentlig transport og inne i butikker (med mindre unntatt) #Trafalgar-tre ⁇ – ஃtrafalgartree 1. desember 2021

Norge vil ikke returnere det andre juletreet

Etter disse endeløse kritikkene og vitsene, ble treerstatningen vurdert. Anne Habedrick, leder for Høyre, forklarer: ” Jeg har sett bilder av treet som er trist, det skal det ikke være. Så Oslo Council holdt en folkeavstemning for å avgjøre om et nytt tre skulle sendes til Storbritannia; En av bekymringene er at han ikke kunne komme i tide. Trærne blir brakt til London med båt hvert år.

Til slutt, under et budsjettmøte, ble det bestemt at Norge ikke skulle returnere det andre treet til Storbritannia. Trafalgar Square står i fare for å bli misunnet over suksessen til Rockefeller Center i New York City, og må være fornøyd med det lille treet.