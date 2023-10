Norge: Nytt grep mot ulovlige vindturbiner

Den 11. oktober 2021 avgjorde Norges Høyesterett at to vindturbiner bygget på land brukt av samiske (tidligere samiske) reindriftsutøvere på Fosenhalvøya vest i landet krenket disse urbefolkningens rettigheter. FN

To år senere er 151 turbiner fortsatt i drift.

Dommerne i landets høyeste rettsinstans avgjorde ikke skjebnen som skulle gis til disse turbinene hvis de mente de utstedte tillatelsene ugyldige.

Onsdag sperret hundrevis av aktivister, noen kledd i tradisjonelle samiske klær, en hovedpulsåre i den norske hovedstaden hvor de satte opp en lavvo (samisk telt) med krav om riving av vindturbiner og gjenvinning av land.

– Statsminister Storr må ta ansvar, få slutt på dette menneskerettighetsbruddet og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Gina Gilver, leder for den norske avdelingen av NGO Friends of the Earth.

Antisemittiske aktivister forventes å holde flere dager med protest på hver symbolsk dato etter Høyesteretts kjennelse og forventes å motta støtte fra den svenske aktivisten Greta Thunberg fra torsdag.

Regjeringen ba de samiske gjeterfamiliene om unnskyldning og begynte mekling i et forsøk på å finne en løsning for å fikse storfehold og vindturbiner.

Denne filen er svært viktig fordi den vil fungere som en presedens for annen infrastruktur eller prosjekter som planlegges i andre deler av landet i de enorme territoriene som tradisjonelt brukes av samene.