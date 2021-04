Norge og Brasil samarbeider for å bekjempe fiskekriminalitet

Norge lanserte en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet i 2018. På det tidspunktet støttet ni land initiativet, og Brasil har nå også blitt med, og bringer antallet land som støtter det til 34.

Brasil er et stort og viktig kystland og har den tiende største økonomiske sonen i verden. Det er derfor gledelig at landet nå blir med på erklæringen, sa den norske fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norge lanserte Blue Justice Initiative i 2019, som hjelper land å samarbeide på tvers av landegrensene mot fiskerirelaterte forbrytelser.

Fiskekriminalitet er et globalt problem som krysser grenser, og derfor må vi kunne samarbeide raskt og effektivt og utnytte mulighetene som finnes i den digitale verden. Derfor bygde vi dette systemet for å legge til rette for sikker global samhandling om dette viktige arbeidet, sa Odd Emil Ingebrigtsen.

Den digitale samarbeidsplattformen utviklet av Norwegian vil samle myndighetene i kampen mot fiskerikriminalitet. Plattformen, administrert av FNs utviklingsprogram (UNDP), ble brukt under den nåværende signaturen med Brasil.

Vi må gjøre vårt ytterste for å sikre at utviklingsland også har en andel av mulighetene innovasjon og digitalisering gir, og gir disse landene muligheten til å bevege seg utover utviklingsstadiene. Vi vet at fiskerikriminalitet har en negativ innvirkning på matvaresikkerheten og levebrødene til sårbare kystpopulasjoner. Derfor er denne digitale plattformen et viktig verktøy, sa utviklingsminister Dag Inge Olstein.

Medlemsstatene i Maritime Team er enige om å sikre 100% bærekraftig marin forvaltning i sine marine områder. Fiskekriminalitet er en av en rekke alvorlige trusler mot utviklingen av bærekraftige marine økonomier.

Sammen med andre kystnasjoner i marinepanelet jobber vi nå aktivt for å få flere land i verden til å ta et bevisst valg for å prioritere bærekraftig marin forvaltning. Statsministerens representant i komiteen for høyt nivå for en bærekraftig maritim økonomi, Jens Froelich Holte, sa at politisk vilje og internasjonalt samarbeid, sammen med praktiske verktøy som Blue Justice Initiative, er viktige i dette arbeidet.

For å støtte plattformen vil Norge bidra med unik fartøysporingsekspertise gjennom Center for International Competence in Ship Tracking, der Fiskeridirektoratet og Kystledelsen samarbeider i Vardo.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og hans brasilianske kollega Jorge Saif Jr. vil møtes via en internettkobling