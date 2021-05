Norge og Kroatia – Eurovision 2021 andre repetisjon

Vi er mer enn halvveis gjennom den femte dagen i Eurovision 2021-øvelsen. Nå flytter to handlinger til fra semifinalen til Rotterdam Ahoy-nivået for en andre øvelse. Norge Og Kroatia Vil være ved siden av deres andre run-kast. Hva har endret seg siden første dag? La oss se

Andre øvelse i Eurovision 2021: Norge og Kroatia

Norsk Dix “Fallen Angel” – Eurovision 2021 Andre øvelse

Oliver: Nok en god gjennomkjøring fra TIX. Det er ingen umiddelbare merkbare endringer, men laserlysene som kommer bak scenen virker litt intense, og tilfører et lag med dybde uten å trekke oppmerksomhet fra den norske artisten. Uansett hvordan du føler om begrepet iscenesettelse av engler og djevler, er henrettelsen her sublim. Igjen fortjener det profesjonell og verdens tur. Dix opplevde to stemmeskikk når han justerte seg med røykmotoren i sin første øvelse, men problemet ser ut til å være løst.

Badreik: Som Kypros før det, traff også Norge den første øvelsen, så lite ble gjort for det andre showet. Det er lett å se hvorfor TIX er en av Norges mest solgte artister innenlands. Ingen vesentlige endringer i varselet.

Kroatias Alpina “Tick-tock” – Eurovision 2021 andre øvelse

Oliver: Det er mye av det i behandlingen. Alpinas bevegelser er intense og tilliten hennes skinner. Belysningen er flott, men fortsatt litt for mye. Dette ville ikke være en tilnærming som antydet at garderoben til Team Croatia kom fra romalderen til Woville der Willie Wonka er ordfører. Definitivt unik og minneverdig, men ikke av de beste grunnene. Dessuten er hun fortsatt overveldet av støtten. Noen forbedringer er fremdeles nødvendig.

Badreik: Jeg dro til Rotterdam, “Tic-Tac-Toe” var et av mine favoritt spennende tall, og jeg likte det definitivt mer enn “El Diablo”. Nå som vi har sett arenaen til begge, føler jeg imidlertid at Kroatia lider i forhold til forrige pop. For ikke å si at iscenesettelsen er dårlig. Albina trekker frem sitt fremtidige helteutseende og handler trygt på scenen. Koreografien hennes er delikat, og det er et godt øyeblikk når danserne hennes løfter henne over den lysende LED-plattformen. Det er uheldig at denne rosa og blåen er så populær i årets konkurranse, ellers hadde scenen vært litt mer overfylt.

Bilder: EBU / ANDRES PUTTING / THOMAS HANNES