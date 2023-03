Norge og Nederland fraråder å installere TikTok på offentlige enheter

Denne bruken har blitt stadig mer kontroversiell i mange land og institusjoner. I NorgeLovminister Emily Enger Mehl frarådet tirsdag tjenestemenn å installere TikTok på deres forretningsenheter. Anbefalingen, som gjenspeiler mange av direktivene, til og med forbudene, som er uttalt i andre land, er drevet av spionasjefrykt og gjelder Telegrams krypterte meldingssystem av russisk opprinnelse.

«I sin risikovurdering (…) identifiserer etterretningsbyråer Russland og Kina som store risikofaktorer for norske sikkerhetsinteresser, forklarte ministeren, sitert i en pressemelding. «De påpeker også Sosiale nettsteder Som en grobunn for farlige skuespillere og andre som ønsker å skade oss gjennom feilinformasjon og falske nyheter, la han til.

Statsråden hadde selv reist søknaden

Det yngste medlemmet av regjeringen, 29 år gamle Emilie Enger Mehl, ble fanget opp i uværet i fjor høst. På spørsmål fra pressen og opposisjonen, etter en lang stillhet, innrømmet han å ha installert TikTok på jobbtelefonen sin, og påpekte at han slettet applikasjonen etter en måned. Han rettferdiggjorde denne bruken med behovet for å henvende seg til et ungt publikum, blant demkinesisk bruk er veldig populær.

Hvis bruken oppfyller faglige begrunnelser, kan TikTok og Telegram fortsatt brukes av tjenestemenn, men på enheter som ikke er koblet til administrasjonenes digitale systemer, bemerket departementet.

Nederland også

I Nederland rådet den nederlandske regjeringen tirsdag sine tjenestemenn til å ikke bruke TikTok eller andre apper på enheter som drives av land med «støtende nettvare». Argumentet er likt: ifølge den nederlandske etterretningstjenesten (AIVD) er det en «økt risiko for spionasje» ved å bruke TikTok eller andre apper som administreres av land som Russland, Kina, Iran og Nord-Korea.

Den nederlandske regjeringen instruerte derfor sine embetsmenn om ikke å bruke slike applikasjoner «umiddelbart» og uttalte at den hadde som mål å nå en «strukturell løsning» der det ville være umulig å bruke disse applikasjonene på deres profesjonelle enheter. «Sentralregjeringen kan også gjøre arbeidet sitt sikkert gjennom sine mobile enheter,» sa den nederlandske statssekretæren for digitalisering Alexandra van Hafelen.

Til syvende og sist ønsker regjeringen at alle offentlig ansattes arbeidsplasstelefoner skal konfigureres slik at kun forhåndsgodkjent programvare, applikasjoner, programvare eller funksjoner kan installeres og brukes.

TikTok har allerede blitt forbudt i mange selskaper

Så Nederland vil følge etter CanadaBritiske og amerikanske føderale byråer har allerede utestengt TikTok fra offentlige enheter på grunn av datasikkerhetsproblemer. EU-kommisjonen har også forbudt søknaden Deler videoer fra de ansattes enheter.

TikTok innrømmet i november at ansatte i morselskapet i Kina, ByteDance, hadde tilgang til kontoinformasjonen til amerikanere og europeere. Han innrømmet at ansatte brukte dataene til å forfølge journalister. Den nåværende presidenten i USA, Joe Biden, har truet med å utestenge søknaden fra territoriet helt hvis den ikke løsner seg fra Piemonte.

