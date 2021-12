Kvalifiseringen til verdensmesterskapet i 2022 fortsatte lørdag med kamper i kategoriene A, G og H. I gruppe A toppet Serbia og Luxembourg tabellen. White Eagles verdsatte kvaliteten deres og ga raskt Alexander Mitrovic en dobbel (22. og 35.). Takket være Oliver Dills (77.) mål, ble Luxembourgs selvtillit gjenopprettet, men målet hans mot Maxim Sanot (82.) var det siste slaget for Duchys valg. På slutten av kampen scoret Nikola Milenkovic (90 +7) og sistnevnte sprakk igjen. Med denne 4-1-seieren leder Serbia gruppe A med 10 poeng og høyere margin mot Portugal (+5 mot +4). Nok et gruppemøte mellom Irland og Aserbajdsjan endte uavgjort 1-1. Shane Duffy (87.) svarte på Emin McMudos (45. +1) åpningsscore. Irland unngår et fjerde tap på fire kamper, men ingen av lagene har allerede en sjanse til å kvalifisere seg.

I gruppe G kan Erling Brad Hollands Norge, Tyrkia (mot Gibraltar), Nederland og Montenegro (de to sistnevnte møtes) midlertidig ta førsteplassen i den ventende gruppen. Borussia Dortmund-spissen åpnet scoringen (20., sp), mens Mohamed Elyounoussi doblet ledelsen i andre omgang (66.). Norge ligger midlertidig (med en kamp til) 2 poeng foran Tyrkia og 3 poeng foran Nederland og Montenegro. Til slutt, i gruppe H, slo Russland Kypros 2-0. Alexander Erokin (6.) og Fyodor Smolov (55.) scoret for Sornia. Mens Kroatia og Slovakia møtes i kveld, leder Valerie Corbins lag midlertidig i gruppe H. Slovenia returnerte til Pelotan med en knepen seier (1-0) mot Malta. John Oblaks lag er nå tredje bak Kroatia og tre poeng bak Russland.

Resultater

Kypros 0-2 Russland : Alexander Erokin fra Russland (6.) og Fjodor Smolov (55.)

Irland 1-1 Aserbajdsjan: Shane Duffy (87.) for Irland; Emin Makhmudov (45. +1) for Aserbajdsjan.

Latvia 0-2 Norge : Earling Broad Holland (20., SP) og Mohamed Elyunucci (66.) for Norge

Serbia 4-1 Luxembourg: Alexander Mitrovic (22. og 35.), Maxim Sonot (82., CSC) og Nikola Milenkovic (90. +7) for Serbia; Olivier Dil (77.) for Luxembourg

Slovenia 1-0 Malta: Slovenias Sandy Lovrick (45. SP).

Rangeringer

Gruppe a

1) Serbia 10 poeng +5 (4 kamper) 2) Portugal 10 poeng +4 (4 kamper) 3) Luxembourg 6 poeng -3 (4 kamper) 4) Irland 1 poeng -3 (4 kamper) 5) Aserbajdsjan 1 poeng – 3 (4 kamper)

Gruppe G

1) Norge 10 poeng +3 (5 kamper) 2) Tyrkia 8 poeng +5 (4 kamper) 3) Nederland 7 poeng +7 (4 kamper) 4) Montenegro 7 poeng +3 (4 kamper) 5) Latvia 4 poeng – 3 (5 kamper) 6) Gibraltar 0 poeng -15 (4 kamper)

Gruppe H

1) Russland 10 poeng +4 (5 kamper) 2) Kroatia 7 poeng +3 (4 kamper) 3) Slovenia 7 poeng 0 (5 kamper) 4) Slovakia 6 poeng +1 (4 kamper) 5) Malta 4 poeng -3 (5 kamper) 6) Kypros 4 poeng -5 (5 kamper)