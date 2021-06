Norge og Storbritannia inngår handelsavtale etter brexit | Business and Economics News

EU-medlemmet Norge sa på fredag ​​at det hadde nådd en handelsavtale etter Brexit med sin største handelspartner, Storbritannia, som forlot EU i fjor etter en folkeavstemning i 2016.

Avtalen inkluderer Island og Liechtenstein, som også er utenfor blokken og som sammen med Norge utgjør Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Norges statsminister Erna Solberg beskrev avtalen som “ambisiøs og omfattende”.

“Når Norge fremskynder seg ut av pandemien, er gode eksportavtaler viktig,” sa hun.

Norske medier sa at forhandlinger har pågått siden 2020, og noen av forskjellene inkluderte import av landbruksvarer til Norge som kjøtt og ost, og fiskeeksport til Storbritannia.

Norges medlemskap i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet gir tilgang til EUs brede fellesmarked, og de fleste varer er tollfrie. Barrierefri handel over Nordsjøen endte imidlertid da Storbritannia forlot blokkens økonomiske baser i slutten av 2020.

“Selv om det ikke er like bra som EØS, er det den mest omfattende FTA noensinne,” sa Solberg på en pressekonferanse.

Hun la til at det fortsatt er minst to saker. “Den ene er det [the deal] Ikke dynamisk. Dette betyr at når reglene endres, følger de ikke overalt. Dette er genialiteten til EØS-avtalen, at reglene endres samtidig i alle land – de samme standardene gjelder overalt, den samme utviklingen[s] Applikasjon.”

“Det andre er veterinærbaser ved grensen, som ikke er blitt fullstendig ryddet,” sa hun.

Solberg sa at verdien av Norges eksport til Storbritannia var nærmere 200 milliarder kroner (24 milliarder dollar).

Storbritannia sa at den totale handelen med Norge, Island og Liechtenstein utgjorde 21,6 milliarder pund ($ 30,6 milliarder dollar) i 2020.

Storbritannias internasjonale handelssekretær Liz Truss beskrev avtalen som et “stort løft for vår handel med Norge, Island og Liechtenstein”, mens internasjonal handelsminister Ranil Jayawardena sa at den “viser at Storbritannia fortsatt vil være den foretrukne handelspartner”.

Den britiske siden sa at britiske bønder ville ha nytte av lavere tollsatser og økt tollfri tilgang til varer som ost, svinekjøtt og fjærfe. De understreket også at lavere importavgifter på reker, reker og hyse ville redusere britiske fiskeforedlingskostnader.

London sa også at de vil støtte 18 000 arbeidsplasser i Skottland og Nord-England ved å skape nye muligheter for Storbritannias fiskeforedlingsindustri.

Avtalen inneholder imidlertid noen ulemper fordi Storbritannia hadde full frihandel med de tre landene da det var medlem av EU.