Vennskapskampen ble spilt i Frankrike – Norge. De blå kvalifiserte seg og sikret seg førsteplassen, og kom seg ikke inn i kampen og bøyde logisk 32-29. Guillo Gillis menn vil være mer bekymret for skadene til Timothy N’Cussan og Hugo Desktop enn resultatet av møtet. En protest de egentlig ikke mestret på grunn av mangelen på gråt. På disse 60 minuttene i feil tempo vil franskmennene skape likt spill med Norge i denne første perioden takket være de utmerkede egenskapene til Vincent Gerrard, som skrev 10 marsjer, inkludert Stratospheric 4/4 med 7m jetfly.

Ved stillingen 15-15 til pause er utfallet av kampen fortsatt uavgjort, men de norske spillerne var mer på vakt enn de blå denne søndagen for å avslutte gruppespillet med seier. Franskmennene vil løpe bak nesten alt i denne andre omgangen, og de vil aldri vite hvordan de skal slå motstanderne. Karapatik brukte sin styrke og nøyaktighet, men han var veldig ensom og teamet hans visste ikke hvordan de skulle gå med ham. Alle kan nå lukke siden for denne første fasen og starte kvartfinalen mot et fantastisk lag fra Bahrain. Doble olympiske mestere drømmer bare om en tittel. Må vise noe annet for å unngå skuffelse.