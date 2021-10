Norge (OL 2021): Blues men kvalifisert, sammendrag av konkurransen

11:15 – Oppsummering av kampen Dette var luften i en vennskapskamp i Frankrike – Norge. De sørget for å kvalifisere seg og bli nummer én, og Blues kom ikke inn i spillet sitt og var logisk 32-29. Gillum Gilles menn vil være mer bekymret for skadene til Timothy N’Kusen og Hugo Descott enn utfallet av møtet. De går aldri forbi på grunn av mangel på lyst til å gråte. I en feiljustert rytme i disse 60 minuttene har franskmennene skapt en balanse med Norge i denne første perioden, med Vincent Gerrards beste kvaliteter som forfatter av 10 marsjer, Stratospheric 4/4 med 7/4 jetfly. 15-15 i intervallet var ikke utfallet av kampen avgjort, men nordmennene var mer årvåkne enn Blues denne søndagen for å avslutte gruppekampene med seier. Franskmennene løper i bakgrunnen av denne andre omgangen, uten å vite hvordan de skal slå fienden. Karapatik snakket om sin styrke og nøyaktighet, men han var så ensom at lagkameratene ikke visste hvordan de skulle komme overens med ham. Alle kan nå lukke siden i denne første fasen og starte kvartfinalen mot et fantastisk lag fra Bahrain. Doble olympiske mestere drømmer bare om en tittel. Noe annet må vises for å unngå skuffelse.

11:02 – Dør: “Glem denne kampen raskt” Den høyre fløyen til det franske laget vender seg nå til Bahrain mens han forteller mikrofonen på fransk TV. “Vi bør snart glemme denne kampen med litt spenning på slutten. Dette er nok en kamp som starter. Et annet lag med de beste individuelle egenskapene i Bahrain -duellene.”

10:55 – Valentine Borde: “N’Guessan og Descat? Vi bryr oss” Valentine Porte er ikke så skuffet over dette nederlaget og er mer opptatt av skader. “Vi bryr oss om Timothy N’Cusson og Hugo Descott. På konkurransenivå vil vi spille hardt, men det er ikke veldig alvorlig. Problemet er skadet. Det er aldri bra. De vil gjøre det. Valgene. olympiske leker. Det er liten løsning på venstre ving og bak motorsag. Det er et slag før kampen. “

10:49 – Tirsdagens møte mot Bahrain The Blues avtaler time for kvartfinalen i OL mot Bahrain denne tirsdagen. Franskmennene møtte denne nasjonen bare en gang i historien … 41-17 erobringer.

10:42 – Det er over! Det er over! Frankrike tok et mål på 5 sekunder fra slutten, så de tapte 29-22 i denne kampen mot Norge.

10:41 – -2 til 23 sekunder! Ups! Denne gangen er slutten nær for Blues som er 2 mål bak 23 sekunder fra kampslutt! Vi går mot det første franske nederlaget i dette OL

10:38 – Super Remy – Tournat! Her !! Frankrike går tilbake til 30-29! Fantastisk handling bygget mellom Nedim Remili og Nicholas Turnat, det endte med et mål med Turnat!

10:32 – -3 til 6 minutter fra slutten Det er en stund siden Blues ikke kom tilbake for å score med Norge! Franskmennene kunne ikke komme tilbake. Vær forsiktig, for vi går mot fiasko … som aldri er bra for håp. Dette er 29-26. Guillo Gille bruker en tid. Det er bare 6 minutter igjen å spille i dette Frankrike-Norge.

10:27 – Se opp for bluesen! Mer enn tallet har franskmennene nå tatt 3-0! Nicholas Turnads retur på 10 sekunder ville være hyggelig, men fraværet hans ville være en ulempe. Norge 27.-24.

10:24 – Norge kommer seg etter 7 meter jetfly Etter 0/4 på Benadis, spretter nordmennene tilbake med en klar runde i denne andre perioden. Jan Genti erstattet Vincent Gerrard, den samme suksessen han ikke kjente.

10:21 – Hei Melvin! Hva er målet med Melvin Richardson? Ubalansert, slår og lurer Richardson fortsatt den norske husmannen! For et formål! Det har blitt 24-24

10:17 – Bergerut hater franskmennene! For en verge! Alle som har den beste spareprosenten fra starten av disse spillene, har også et flott spill. Bergroot lager den andre Barry på rad, slik at lagkameratene får en ledelse på +2: 23-21

10:12 – I ryggraden! Et stopp … det går imot, Karabatik blir levert og ingen spørsmål melder seg: la et krigsskip Blues gå foran på 9 meter! 20-19

10:09 – Det starter sterkt igjen! Allerede 5 mål i denne andre perioden! Vi spilte bare 4 minutter og målene er vedlagt! Angrep i dag går foran selvforsvar.

10:07 – Timothy N. Kusan er bekymret Til pause haltet Timothy N’Cusen ut med en seler på venstre ankel. Franskmannen ble skadet i de første sekundene av dette Frankrike – Norge.