Norge ønsker å åpne havbunnen for gruvedrift

«Vi trenger mineraler for å gjøre energiomstillingen vellykket,» sa energi- og oljeminister Terje Ösland i en uttalelse. Havbunnen på landets kontinentalsokkel kan inneholde betydelige forekomster av mineraler, inkludert sjeldne jordartsmineraler. «Disse ressursene er nå kontrollert av noen få land, noe som gjør oss sårbare,» sa ministeren. Kina er i dag verdens største produsent av sjeldne jordarter. Ved å utforske og utnytte sin kontinentalsokkel håper Norge å bli en stor global produsent av sjeldne mineraler. Ifølge Åsland har «ingen andre land (bortsett fra Norge) et bedre grunnlag for å gå foran i en bærekraftig og forsiktig forvaltning av disse ressursene». Men frivillige organisasjoner og forskere har advart i årevis om truslene om uberegnelig skade på fortsatt lite kjente dype økosystemer. Sjeldne jordarter består av 17 råstoffer, oppdaget i Sverige på slutten av 1700-tallet, hver med forskjellige egenskaper. De brukes i drone, vindturbin, harddisk, elbilmotor, teleskoplinse eller jagerfly. Den norske regjeringens kunngjøring kommer dagen etter at FNs medlemsland vedtok den første internasjonale traktaten for å beskytte det åpne hav.(Belga)