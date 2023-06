Norge ønsker å åpne havbunnen for gruvedrift

Den norske regjeringen har varslet sin intensjon om å åpne landets farvann for dyphavsgruvedrift, et valg miljømiljøene beklager.

Miljøvernorganisasjoner har fordømt Norges forslag om å åpne deler av landets kontinentalsokkel for kommersiell dyphavsgruvedrift.

Den norske regjeringen kunngjorde sine intensjoner tirsdag. Forslaget må fortsatt behandles formelt i Stortinget senere i år.

Hva er miljøpåvirkningene av dyphavsgruvedrift?

Det er frykt for at undersjøisk gruvedrift kan true det biologiske mangfoldet til sårbare økosystemer i regionen.

«Å gå videre og slippe løs dyphavsgruvedrift i Arktis ville være en forbrytelse»Louisa Cason, global programleder for Greenpeaces Stop Deep Sea Mining-kampanje, sier:

«Norge snakker om å lede verden, men forstår ikke tydelig den økende motstanden mot industrien»Det sa han i en pressemelding.

«Bedrifter i forkant av miljøendringer krever allerede en slutt på denne destruktive industrien, det samme er innbyggere og myndigheter fra Europa til Stillehavet.».

Verdens naturfond (WWF) fordømte også avgjørelsen.

«WWF fordømmer på det sterkeste den norske regjeringens beslutning om å åpne opp 281 000 kvadratkilometer av sine hav – et område større enn England – for dyphavsgruvedrift i et arktisk hotspot.»

Forskere bestrider ideen om at dyphavsgruvedrift er nødvendig for klimaendringer

Tidligere denne måneden ba European Academies Scientific Advisory Committee (EASAC), et organ som består av EUs medlemsland og de nasjonale vitenskapsakademiene i Norge, Sveits og Storbritannia, om et forbud mot dyphavsgruvedrift.

Europas største gruve med sjeldne jordarter kan redde liv «Umulig» Samene er et urfolk i Nord-Skandinavia.

EASACs miljødirektør Michael Norton sa «feil» Argumenterer at dyphavsgruvedrift er nødvendig for overgangen til grønn energi.

Miljødirektoratet har uttrykt bekymring for dette. Den sa at konsekvensutredningen ikke ga grunnlag for en beslutning om å godkjenne gruven.

Hvorfor vil Norge tillate dyphavsgruvedrift?

Norges olje- og energiminister Terje Ösland sa i en uttalelse at det trengs mineraler for å legge til rette for overgangen til en grønn økonomi.

Tjenestemenn sier at det handler om å finne nye økonomiske muligheter og redusere landets avhengighet av olje- og gasssektoren.

Norges havbunn sies å være rik på mineraler som kobber, sink, mangan og kobolt.

«For tiden kontrolleres ressursene av visse land, noe som gjør oss sårbare»MR. Ausland sa.