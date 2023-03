Norge stiller spørsmål ved sin sikkerhet og spesielt sin marine. Krigen i Ukraina, sabotasjen av Nordstream-gassrørledningen, droner som flyr over havplattformer, Sverige og Finland som går inn i NATO, økende innsats rundt Arktis, Russlands grense: den nåværende geopolitiske situasjonen reiser dette spørsmålet igjen. I hjertet av det skandinaviske kongedømmets bekymringer var det verken krigførende eller nøytralt. Dette er bevist av dens forpliktelse til NATO siden starten, de mange storstilte øvelsene den for tiden gjennomfører med sine partnere som Joint Viking, og samarbeid i partnernes eksterne operasjoner. Vi kan minne om at Norge er ett av bare to land i verden, sammen med Israel, som har tvangsarbeid på kvinner og gutter.

Men gitt nylige ordre til land- og luftstyrker, ser marinens midler ut til å være for begrensede for dette landet, som har en enorm kystlinje og deler hav med Russland. Siden en avtale om å bygge seks ubåter (inkludert fire fra Norge) med TKMS ble inngått med Tyskland i 2021, har Oslo ikke gitt noen pekepinn på at Norges skipsbyggingsavdeling har fortsatt å levere tre offshore patruljebåter designet for kystvakten for den arktiske regionen. Sjøforsvarets fremtid. Selv etter forliset, i november 2018, reduserte Helge Ingstad innslaget av krigsskip (klasse Nansen) til kun fire enheter.

Helge Ingstad kollisjonstesten pågår for tiden i Bergen. Og dette hisser opp norske bedrifter litt. Rettferdighet