Norge oppfordret til å avbryte eksperimenter med “uakseptable” vågehval

En vågehval, arten som skal fanges for eksperimentet.

Mer enn 50 forskere og veterinærer fra hele verden har uttrykt bekymring for Norges planer om å fange og utsette vågehval for hørselseksperimenter.

Eksperimentet vil se 12 unge vågehvaler fanget i garn utenfor Lofoten, Norge, og holdt mellom to flåter i opptil seks timer for å måle hørselen med elektroder under huden.

De norske forskernes trekk, som også vil innebære satellittmerking av vågehval før utsetting, har som mål å øke forståelsen for hvordan de lytter, for bedre å vurdere virkningen av støyforurensning fra menneskelige aktiviteter.

Men veldedighetsorganisasjonen Whale and Dolphin Conservation har skrevet til den norske statsministeren Erna Solberg på vegne av mer enn 50 eksperter, og ber om at forsøkene skal avbrytes, og advarer om at “de er helt uakseptable fra et bevaringssynspunkt, vitenskap og dyrevelferd “.

En bekymringserklæring signert av forskere og veterinærer advarer om at testene har et betydelig potensial for å forårsake skade og stress og kan føre til “fange myopati” – skade eller død for dyrelivet som et resultat av stress eller anti-fangst innsats.

Eksperter uttrykker også bekymring for at prosjektet setter forskernes sikkerhet i fare, mens de sier at mulig nødsedasjon av hval ikke er akseptabel.

Og de advarer om at forskningen vil bli utført i en unaturlig sammenheng, noe som gjør det vanskelig å se hvordan den vil produsere meningsfulle data som kan hjelpe til med å informere politiske beslutninger for å beskytte hvaler mot havstøyforurensning.

Mattilsynet, som ga tillatelse til etterforskning fra Forsvarets forskningsinstitutt, sa at de mente resultatene vil være til nytte for vågehval og andre hvaler, ettersom mer vil bli lært om hvordan støyforurensning i havet det kan forstyrre dyr .

Han sa også at han mente at konsekvensene for dyrevelferd var nøye evaluert, og at prosedyren og beslutningen om å gi tillatelsen var berettiget.

Forsvarets forskningsinstitutt sa at studien er finansiert av amerikanske olje- og energimyndigheter, fiskerimyndigheter og den amerikanske marinen, med målet å beskytte dyr mot menneskeskapt ekkolodd og seismisk støy.

Men forskernes bekymringsuttalelse sa: “Vi oppfordrer dette prosjektet til å stoppe, da det kan forårsake betydelig traumer for å målrette hval uten å bidra til nyttig vitenskap.”

Den har blitt signert av eksperter fra organisasjoner som Whale and Dolphin Conservation, Orca, Hebridean Whale and the Dolphin Trust i Skottland og akademikere fra land som Storbritannia, Canada, Australia, Peru og Norge.

Vanessa Williams-Gray, policyansvarlig for hval- og delfinbeskyttelse, og en av undertegnerne, sa: “Dette eksperimentet er lite tenkt og unødvendig; Vi vet allerede at menneskelig støy i havet vårt skader og forstyrrer hval.

“Vi har alvorlige bekymringer for implikasjonene for dyrevelferd. Vågehval har en tendens til å være skitne og ungfugler spesielt. Risikoen for å fange myopati og andre konsekvenser av en ekstremt stressende hendelse som denne er høy.