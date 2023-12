Norge-Overraskende renteøkning på 25 basispunkter – 14. desember 2023 kl. 10:39

Av Victoria Clesti

OSLO, 14. desember (Reuters) – Norges sentralbank (Norges Bank) hevet styringsrenten med 25 basispunkter til 4,50 prosent torsdag i et forsøk på å dempe inflasjonen. .

Av 27 økonomer spurt av Reuters i en undersøkelse, forventet 15 at raten ville forbli uendret, mens bare 12 spådde en økning på 4,50%.

I valutamarkedet styrket den norske kronen seg mot euroen, og steg 1,6 % til 11,535 rundt 09:30 GMT. Norges Bank lå på 11.67 like før kunngjøringene.

Norges sentralbank advarte forrige måned om at den kan øke lånekostnadene i desember, samtidig som den indikerte at et fall i kjerneinflasjonen kan tynge pengepolitiske beslutninger.

– Vi ser at økonomien avkjøles, men inflasjonen er fortsatt høy. En økning i styringsrenten reduserer risikoen for at inflasjonen blir for høy på lang sikt, sier banksjef Ida Volden Bache. Sitert i en pressemelding.

«Styringsrenten vil bli opprettholdt på 4,50% i noen tid,» la han til.

Norges kjerneinflasjon, eksklusive energikostnader, var 5,8 % år-til-år i november etter å ha steget til 7,0 % i juni. Renten er lavere enn sentralbankens prognose på 6,1 %, men høyere enn det mellomlangsiktige målet på 2,0 %.

Norges Banks neste pengepolitiske møte holdes 25. januar.

US Federal Reserve (

mater

) lot rentene stå uendret på onsdag, noe som signaliserer slutten på den nåværende syklusen med pengepolitisk innstramming.

sveitsiske nasjonalbank (

PNS

) la styringsrenten på 1,75 % torsdag. Markedene venter på beslutninger fra Storbritannia og Den europeiske sentralbanken (ECB) senere i dag. En pause i rentene for begge sentralbankene forventes av økonomer spurt av Reuters. (Rapportering av Victoria Clesti, fransk versjon av Claude Sentjo, redigering av Kate Entringer)