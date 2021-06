9. juni (nå fornybar) – Olje- og energiminister Tina Pru sa tirsdag at den norske regjeringen vil ta forskjellige tilnærminger til områdene Utsira Nord og Sorlez Nordzjo II, som åpnet for sjøluft i fjor.

I en tale på Floating Wind 2021-konferansen i Hooghly sa minister Sorlez Nortzjo II at det gir en mulighet til å utvikle under-bærekraftige vindprosjekter på forretningsbasis, uten statsstøtte. Regjeringen tar sikte på å kunngjøre auksjonen for Sorlez Nortzjo II i første kvartal 2022. Det planlegger å tilby to eller tre prosjektområder gjennom en to-trinns konkurranseprosess – en budprosess og bud for kvalifiserte parter.

Pru sa at regjeringen burde evaluere effekter og juridiske aspekter av hybridprosjekter før auksjonen, ettersom mange utviklere ser på hybridprosjekter som forbinder havvindparker og sammenkoblinger.

Tilnærmingen til Utsira Nord, som er egnet for flytende vindparker, vil være annerledes, noe som fortsatt krever statsstøtte. Regjeringen mener at den beste måten å utvikle prosjekter der er gjennom lisensieringsprosessen snarere enn gjennom auksjoner. Utsira foreslår å tildele minst tre områder på opptil 500 MW hver i nord, sa Puru. Med målet om å starte innen utgangen av 2021, vil arealet bli tildelt basert på kvalitetskriterier.

Ministeren sa at regjeringen ville identifisere nye områder for sjøluft og gjennomføre konsekvensanalyser. Prosessen forventes å ta omtrent to år.

Da den kunngjorde åpningen av begge områdene i fjor, sa den norske regjeringen at de hadde muligheten til å generere 4500 megawatt vindkraft i fellesskap. Utsira Nord 1.010 kvadratkilometer og Sorleez Nortzjo II – 2.591 kvadratkilometer.