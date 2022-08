Norge planlegger å slutte å eksportere strøm for å unngå energikrise

Dette er svært dårlige nyheter for europeiske forbrukere. Norge, en stor elektrisitetseksportør, har kunngjort at de kan stoppe forsyningen til Europa i løpet av de kommende månedene. Denne gangen er ikke spørsmålet den russiske gassmangelen, men klimaendringene som gjør at vannmagasinene tørker ut, som produserer mer enn 90 % av elektrisiteten til de 1700 vannkraftverkene.

Generelt var i begynnelsen av august dammenes oppstrøms magasiner 78,9 % fulle, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Per i år 2022 er de bare 68,4% fulle. Tvilsomt: Eksepsjonelt lite nedbør, i to år. Situasjonen er kritisk i Sørvest-Norge, hvor magasinene kun er 50,4 % fulle. Det er fra denne regionen, hjem til 5,4 millioner mennesker, at landet er den nest største gassleverandøren i Europa og leverer mesteparten av sin elektrisitet til sine europeiske og britiske naboer.

I 2021 nådde eksporten 25,8 terawattimer (TWh), en økning på 30 % sammenlignet med 2020. Denne prestasjonen forklares delvis med idriftsettelse av to nye kabler som forbinder Tyskland og USA med Norge, som også leverer strøm til Sverige. Finland og Danmark. Men mens eksporten fortsetter å vokse, vokser det skandinaviske kongedømmets produktivitet veldig sakte. Så et varsel fra NVE fra juni.

Rasjoneringstiltak

Norges administrasjon, skremt av lav vannstand, har oppfordret kraftprodusentene til å moderere sin produksjon, til tross for stigende priser på det europeiske markedet, for å la magasinene fylles i høst. En alvorlig energikrise. I en spalte, publisert i dagbladet 27. juni PinpostonNVE-direktør Kjetil Lund minnet om strømmen «Ansvar for å administrere ikke bare en vare, men også en viktig ressurs for samfunnet». Han spurte dem «Behold vann slik at reservoarfyllingen om høsten er høy nok til å håndtere de uventede hendelsene den kommende vinteren og våren.»

Statnett, Norges nettoperatør, har på sin side varslet at rasjoneringstiltak, inkludert fabrikkstenging, tarifføkning eller strømbrudd, kan bli pålagt fra oktober. Et prospekt som har ført til angst og sinne blant nordmenn som vil betale for strømmen sin til lave priser, og se regningene stige. I desember 2021 annonserte den norske regjeringen, ledet av Arbeiderpartiets Jonas Kar Stor, en førstehjelpsplan for å redusere kostnadene for forbrukerne.

