Norge planlegger å utvinne etter undersjøiske metaller

Regjeringen undersøker muligheten for gruvedrift dypt i Norskehavet, hvor det finnes mange metallforekomster.

Undersjøisk gruvedrift er i fokus for mange debatter, ettersom havbunnen faktisk er full av uutnyttede ressurser. Denne prosedyren har lenge vært teknisk mer komplisert og kostbar, men den er mindre og mindre og appetittvekkende. Norge kan være blant de første landene som går inn i kampen.

Et prosjekt blir for øyeblikket gjennomgått av en administrator. Den dekker et område tilsvarende Den demokratiske republikken Kongo på 329 000 km², og inneholder ressurser på flere milliarder euro i magnesium, kobolt, kobber og nikkel.

En praksis med separasjon

I motsetning til forekomster i internasjonalt farvann, spesielt i Stillehavet, er disse metallene innenfor norsk økonomisk sone. Så Oslo kunne teoretisk sett starte uten autorisasjon og tre norske konsern, Equinor, Adept Minerals og Lok Marine Minerals, er allerede i drift. I tillegg til det økonomiske argumentet, brukes det av promotører av den økologiske sektoren.

Disse ressursene er faktisk gjort avgjørende for en vellykket gjennomføring av energiomstillingen, spesielt for produksjon av batterier som kreves for elektrifisering av sektoren. Dette argumentet har imidlertid blitt undergravd av flere studier. Motstandere av undersjøisk gruvedrift peker også på negative effekter på økosystemene. Skadevirkningene er fortsatt dårlig dokumentert, spesielt i denne skjøre arktiske regionen.

Selv om det er et statlig organ, har Miljødirektoratet kommet til lignende konklusjoner. Han ga en ugunstig mening om prosjektet (Rådfør deg heri Norge).

Internasjonalt press

Ballen ligger nå hos ledelsen, som må avgjøre i løpet av dagene som kommer. Han er imidlertid presset fra alle hold til å gi opp. For eksempel sendte rundt 119 medlemmer av Europaparlamentet denne måneden et brev til landets myndigheter der de ba om å skrinlegge planen. Emmanuel Macron holdt en lignende tale. Den franske presidenten snakket med den norske statsministeren på sidelinjen av et toppmøte på polene i Paris.

Frankrike er faktisk et av de mest aggressive landene mot dyphavsgruvedrift. Til dags dato venter et tjuetalls land og flere organisasjoner på oppfordringer om forbud mot saken I det minste For bedre å forstå virkningen.