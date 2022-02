Norge: Prinsesse Martha skal gifte seg med sin California-sjaman

LStjernene hennes ser endelig ut til å passe godt inn i prinsesse Martha Louise av Norge: etter tre år med et svovelforhold med sjamanen Durek Verrett fra California, er bryllupet planlagt senere i år. Dette er imidlertid hva den amerikanske guruen foreslo på et show som ble sendt på Instagram Avis Gala. Da en av hans følgere spurte ham om han ville gifte seg med en norsk prinsesse, svarte han: «I slutten av dette året, min bror. – Vel vitende om at materialet til det kongelige palasset i Oslo er svært delikat, har det ennå ikke kommet noen offisiell pressemelding som bekrefter opplysningene.

For 50 år gamle Märtha Louise er dette en epilog til en annerledes historie som ble født en dag i 2018 i høyden av Los Angeles. På den tiden fortalte en venn henne om Shaman Durek, og karakteren fascinerte henne, og hun ønsket å møte ham i en hule i California … Den eldste datteren til kong Harold V King og dronning Sonja, en mor til tre, hadde bare kom ut. Skilt fra forfatteren Ari Penn, lette hun etter en ny mening i livet sitt, en ensom prinsesse som alltid er preget av dyp spiritualitet – hun åpnet opp og planla riket Et alternativt behandlingssenter kalt “The School of Angels”Man kan lære å snakke med en serafer …

Venn med Gwyneth Paltrow

Mellom disse to er gnisten øyeblikkelig. Drek Verret, av afro-kreolsk og norsk avstamning, studerte sjamanisme med Lakota- og Cherokee-stammene gjennom de haitiske, nigerianske og hawaiiske tradisjonene. Han vurderer umiddelbart at møtet deres var uunngåelig, åpenbart, planlagt av de himmelske maktene, og overbeviser henne om at de allerede elsket hverandre i Egypt, i antikken. “Jeg har minner fra oss begge,” sa han en dag. Hun er dronningen min, jeg er faraoen hennes…”

Da de møtes, er Shaman Durek allerede en kjent guru, nær stjernene, en venn av Gwyneth Paltrow, og en yppersteprest i en svært lukrativ virksomhet rundt personlig utvikling og spiritualitet. Etter råd fra to ledere, assistenter, en advokat og en mediesjef, krever 47 år gamle Durek Verrett 1000 dollar i timen for sjamanistiske opplesninger eller økter for energigjenoppretting.

Ny Rasputin

Da Martha Lewis formaliserte forholdet hennes våren 2019, slapp kritikere løs mot sjamanen, og sammenlignet henne plutselig med Rasputin, og anklaget henne for å villede prinsessen som kom ut av skilsmisse. Carlton ønsker å holde styr på skjønnheten til hekseskjønnheten og dra nytte av hennes dårlige navn. , svarte han på Instagram-kontoen sin. Og de som mener de burde kritisere meg bør være stille. Det er ikke ditt å velge meg eller rettferdiggjøre meg. Jeg valgte ikke mannen min for å møte dine forventninger eller kvalitet eller boksen du bestemte deg for å låse meg inne …”

Som ethvert godt eventyr, må historien deres overvinne hindringer: suverenenes motvilje mot å avslutte velsignelsen, selvmordet til Märtha Louises eksmann i desember 2019, som beveger opinionen og tvinger dem til å utsette forlovelsen. , For ikke å glemme fengslene som holder begjærlige og svovelelskere unna… Pressen er glad Sjamanens ubegrensede intervjuer California, som aldri legger skjul på sitt bifile forhold og i detalj beskriver sitt intime liv med prinsessen, sier at han kan hedre henne fire ganger om dagen ved å øve på trikset.

Men Märtha Louise omfavner sin nye lykke og deler nå livet sitt mellom Norge og USA, og står hans hjertes guru nær. I Vanity Fair, I 2020 innså kronprins Hogans søster at hvis Amerika var åpent for alle kulturer, ville landet hennes fortsatt være veldig konservativt i denne forbindelse. “Jeg må være sammen med en administrerende direktør eller en gentleman, noen i en høy stilling. Å være sammen med en sjaman er veldig, veldig, veldig skummelt. Det er sinnssykt.”