Norge produserer naturgass med maksimal kapasitet

Norge, en tredjeverdens naturgasseksportør og den andre leverandøren til det gamle kontinentet, har lovet å gjøre alt for å redusere europeernes avhengighet av russisk drivstoff. Onsdag 16. mars annonserte det skandinaviske oljemonarkiet tiltak for å øke tilbudet. For tiden er imidlertid handlingsrommet begrenset, mens produksjonen og naturgasseksporten allerede er på et rekordhøyt nivå.

Norge leverer 20 % til 25 % av gassen importert av europeere og briter, og 45 % til 50 % av russisk gass. Innen 2021 eksporterte det nordiske landet med 5,4 millioner mennesker 113,2 milliarder kubikkmeter gass til Europa og Storbritannia, den tredje største årlige forsyningen siden norsk kontinentalsokkel ble operativ på 1970-tallet.

Til støtte for at europeere forsøker å unngå russiske hydrokarboner, vedtok Olje- og energidepartementet i Oslo onsdag å endre driftstillatelsene til tre marine forekomster. «Disse resultatene vil ikke øke den totale daglige gasseksporten fra norsk sokkel nevneverdig, men vil gjøre det mulig å opprettholde dagens høye forsyningsnivå i fremtiden.»Han bemerket.

I prosessen satte Equinor, et 67 % statseid oljekonsern fra Norge, frem skritt for å implementere det i de kommende månedene. «Oppretthold et høyt nivå av vinterproduksjon», Ifølge Kjetil Hove, direktør for norsk drift. Osbergfeltet, som ligger på det sørvestlige nordvestlandet, økte produksjonen med 15 % til 20 % og nådde 7 milliarder kubikkmeter, eller 1 milliard mer enn planlagt innen 30. september, datoen for oppstart av det årlige vedlikeholdsarbeidet. .

Baltisk gassrørledning er under bygging

Lenger nord, i Norskehavet, forventes hydronfeltet å øke produksjonen med 30 %, noe som indikerer ytterligere 0,4 milliarder kubikkmeter gass. I følge Equinor, «1,4 milliarder kubikkmeter gass dekker behovene til 1,4 millioner europeiske husholdninger i året». I tillegg er trollforekomsten i Nordsjøen godkjent for å øke produksjonen til 1 milliard kubikkmeter ved fall i andre brønner i området.

I september 2021 hadde det skandinaviske landet allerede gått med på å øke sin naturgasseksport på forespørsel fra sine europeiske og britiske kunder, og prisene nådde rekordhøye.

